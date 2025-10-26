Explotación sexual
Desarticulada una red transnacional de trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Durante la fase de explotación, se han llevado registros en Tudela e Irún, y en dos ciudades más de la península ibérica.
Imagen de uno de los registros. Foto: Guardia Civil.
Euskaraz irakurri: Sexu-esplotaziorako sare transnazional bat desegin dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado una red transnacional dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que operaba en la península ibérica.

Concretamente, se han llevado a cabo cuatro entradas y registros en Tudela e Irún, como también así en dos ciudades más de la península ibérica: Lleida (España) y Faro (Portugal).

Esta fase ha terminado con la detención de tres personas; una pareja en Portugal y otra persona en Lleida.

En los registros se han liberado a ocho mujeres sudamericanas, que han recibido atención y asistencia especializada.

Además, se han intervenido 3.800 euros en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos, munición y marihuana.

Por el momento, las diligencias instruidas se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona, que ha ordenado el ingreso en prisión provisional de las tres personas detenidas.

