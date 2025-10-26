Una persona ha resultado herida y otra ha sido detenida tras una pelea que ha tenido lugar esta madrugada en la localidad guipuzcoana de Eibar, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.



La Guardia Urbana ha tenido conocimiento de la pelea sobre las tres de la madrugada, cuando ha sido alertada de que cuatro o cinco personas se estaban peleando.



Una persona ha sido detenida por la Policía Local y ya ha pasado a disposición judicial.



La Ertzaintza ha puesto en marcha un atestado contra el detenido por lesiones.



El herido ha sido trasladado al hospital de Mendaro para ser atendido de sus heridas. El Departamento de Seguridad ha señalado que el herido presenta cortes, aunque se desconoce con qué se han producido.