Una persona detenida y otra hospitalizada tras una pelea que ha tenido lugar esta madrugada en Eibar

El herido ha sido trasladado al hospital de Mendaro con cortes y el detenido ya está a disposición judicial.

Euskaraz irakurri: Pertsona bat atxilotuta eta beste bat ospitaleratuta Eibarren goizaldean izan den borrokaldi baten ondorioz
EITB

Una persona ha resultado herida y otra ha sido detenida tras una pelea que ha tenido lugar esta madrugada en la localidad guipuzcoana de Eibar, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La Guardia Urbana ha tenido conocimiento de la pelea sobre las tres de la madrugada, cuando ha sido alertada de que cuatro o cinco personas se estaban peleando.

Una persona ha sido detenida por la Policía Local y ya ha pasado a disposición judicial.

La Ertzaintza ha puesto en marcha un atestado contra el detenido por lesiones.

El herido ha sido trasladado al hospital de Mendaro para ser atendido de sus heridas. El Departamento de Seguridad ha señalado que el herido presenta cortes, aunque se desconoce con qué se han producido.

