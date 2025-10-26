Pertsona bat atxilotu eta beste bat ospitaleratu dute Eibarren goizaldean izan den borrokaldi baten ondorioz
Zauritua Mendaroko ospitalera eraman dute, ebakiak baitzituen, eta atxilotua epailearen esku utzi dute jada.
Pertsona bat zauritu dute eta beste bat atxilotu dute gaur goizaldean Eibarren (Gipuzkoa) izan den borrokaldi batean, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Udaltzaingoak goizaldeko hirurak aldera izan du borrokaldiaren berri.
Bertaratu diren agenteek pertsona bat atxilotu dute horrekin lotuta, eta epailearen esku utzi dute jada.
Ertzaintzak ikerketa abiatu du, eta lesioak egotzita atxilotu du susmagarria.
Zauritua, berriz, Mendaroko ospitalera eraman dute zauriak artatzera. Segurtasun Sailak adierazi du zaurituak ebakiak dituela, baina ez dakite zerekin egindakoak diren.
