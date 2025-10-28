Gipuzkoa
Muere un senderista en Hondarribia tras caer desde una gran altura en una zona costera cercana al monte Jaizkibel

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de esta persona.
Euskaraz irakurri: Mendizale bat hil da Hondarribian, Jaizkibel menditik gertu, altuera handi batetik erorita
EITB

Los Servicios de Emergencia de Euskadi han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 64 años que se habría precipitado desde una gran altura en una zona costera cercana al monte Jaizkibel, en el término municipal guipuzcoano de Hondarribia.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, hacia las 13:00 horas, SOS Deiak ha recibido una llamada en la que se alertaba de que una persona que estaba realizando una ruta por la zona del monte Jaizkibel se ha había precipitado desde una gran altura.

Los recursos de la Ertzaintza y Bomberos se han desplazado inmediatamente al lugar, y los efectivos de un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Policía Vasca la Ertzaintza han localizado el cadáver en un lugar de difícil acceso.

Tras recuperar el cuerpo, este ha sido trasladado al helipuerto de Hondarribia, donde esperaba personal sanitario con un médico, que ha certificado el fallecimiento del varón.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de esta persona.

