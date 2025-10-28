Gipuzkoa
Mendizale bat hil da Hondarribian, Jaizkibel menditik gertu, amildegi batetik erorita

Ertzaintzak ikerketa abiatu du pertsona horren heriotzaren arrazoiak argitzeko.

EITB

Euskadiko Larrialdi Zerbitzuek 64 urteko gizon baten gorpua aurkitu dute Hondarribian, Jaizkibel menditik gertu, itsasertzean.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, 13:00ak aldera, SOS Deiak-ek dei bat jaso du, Jaizkibel mendian ibilbide bat egiten ari zen pertsona bat altuera handi batetik behera erori dela ohartarazteko.

Ertzainak eta suhiltzaileak berehala bertaratu dira, eta Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitateko helikoptero batek aurkitu du gorpua, iristeko zaila den leku batean.

Gorpua berreskuratu ondoren, Hondarribiko heliportura eraman dute. Osasun-langileak zain zeuden mediku batekin, eta hark egiaztatu du gizonaren heriotza.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du pertsona horren heriotzaren arrazoiak argitzeko.

