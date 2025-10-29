Casi seis de cada diez mujeres de entre 16 y 85 años residentes en Euskadi han sufrido algún tipo de acoso sexual o acoso reiterado

El 57 % de las mujeres residentes en Euskadi entre 16 y 85 años ha sufrido acoso sexual y/o acoso reiterado dentro y/o fuera de la pareja alguna vez en su vida. Esta cifra se traduciría en 532 018 mujeres afectadas.

Es una de las conclusiones que el estudio del Gobierno Vasco respecto al acoso contra las mujeres que tiene lugar en cualquier ámbito. Para ello se han realizado 4.500 encuestas entre mujeres de entre 16 y 85 años. Se trata del segundo informe, que se centra en el acoso laboral, en el sexual, en el reiterado y en el ciberacoso, después del publicado el pasado 18 de julio sobre la violencia machista en el ámbito de la pareja y fuera del ámbito de la pareja.

El informe dado a conocer este miércoles destaca que el 53,1 % de las mujeres encuestadas ha sufrido acoso sexual y el 24,5 % acoso reiterado.

Los actos de acoso sexual más habituales son las miradas insistentes o lascivas (37,4 %) y el contacto físico no deseado como puede ser la proximidad innecesariamente cercana, tocamientos, besos/abrazos, etc. (30 %). También los gestos sexuales o exhibicionismo (22,7 %) o las bromas sexuales o comentarios ofensivos (18,6 %) resultan en gran medida habituales.

Los datos indican que lo más habitual es que en los episodios de acoso sexual la persona agresora sea una persona desconocida (42,3 %), y en el 17,9 % de los casos el agresor es conocido. El 33,9% de las mujeres víctimas de acoso sexual ha sufrido este tipo de episodios de acoso en más de un ámbito (intrafamiliar, laboral, entorno de cercanía, otros espacios).

En cuanto a la edad de las víctimas, las mujeres de entre 16 y 29 años presentan la prevalencia de acoso sexual dentro o fuera de la pareja más elevada (70,7 %), seguido de cerca por las mujeres de entre 30 y 44 años (65,4 %).