Casi seis de cada diez mujeres de entre 16 y 85 años residentes en Euskadi han sufrido algún tipo de acoso sexual o acoso reiterado

El Gobierno Vasco ha presentado los resultados de la segunda parte del estudio sobre violencia que han sufrido las mujeres vascas a lo largo de la vida, que se centra en el acoso laboral, en el sexual, en el reiterado y en el ciberacoso.
Euskaraz irakurri: Euskadin bizi diren 16 eta 85 urte bitarteko 10 emakumeetatik ia seik sexu jazarpena edo jazarpen jarraitua jasan dute noizbait
EITB

Última actualización

El 57 % de las mujeres residentes en Euskadi entre 16 y 85 años ha sufrido acoso sexual y/o acoso reiterado dentro y/o fuera de la pareja alguna vez en su vida. Esta cifra se traduciría en 532 018 mujeres afectadas.

Es una de las conclusiones que el estudio del Gobierno Vasco respecto al acoso contra las mujeres que tiene lugar en cualquier ámbito. Para ello se han realizado 4.500 encuestas entre mujeres de entre 16 y 85 años. Se trata del segundo informe, que se centra en el acoso laboral, en el sexual, en el reiterado y en el ciberacoso, después del publicado el pasado 18 de julio sobre la violencia machista en el ámbito de la pareja y fuera del ámbito de la pareja.

El informe dado a conocer este miércoles destaca que el 53,1 % de las mujeres encuestadas ha sufrido acoso sexual y el 24,5 % acoso reiterado

Los actos de acoso sexual más habituales son las miradas insistentes o lascivas (37,4 %) y el contacto físico no deseado como puede ser la proximidad innecesariamente cercana, tocamientos, besos/abrazos, etc. (30 %). También los gestos sexuales o exhibicionismo (22,7 %) o las bromas sexuales o comentarios ofensivos (18,6 %) resultan en gran medida habituales. 

Los datos indican que lo más habitual es que en los episodios de acoso sexual la persona agresora sea una persona desconocida (42,3 %), y en el 17,9 % de los casos el agresor es conocido. El 33,9% de las mujeres víctimas de acoso sexual ha sufrido este tipo de episodios de acoso en más de un ámbito (intrafamiliar, laboral, entorno de cercanía, otros espacios).

En cuanto a la edad de las víctimas, las mujeres de entre 16 y 29 años presentan la prevalencia de acoso sexual dentro o fuera de la pareja más elevada (70,7 %), seguido de cerca por las mujeres de entre 30 y 44 años (65,4 %). 

En torno al 27,9 % de las víctimas de acoso reiterado (después de los 15 años) asegura que los episodios de acoso han sucedido hace menos de 6 meses y un 41,1 % revela que estos episodios han sucedido diaria o semanalmente. 

Estos son algunos ejemplos de acoso reiterado: recibir llamadas telefónicas (y/o mensajes) no deseadas, haber sido seguida o espiada en persona, esperar o merodear por alrededor de casa, centro de estudios o trabajo, etc.

En los episodios de acoso reiterado la persona agresora es desconocida en el 11,5 % de los casos, aunque la prevalencia del acoso reiterado por parte de agresores conocidos por la víctima en entornos de cercanía (centro escolar, vecindario, círculo de amistades…) es elevada y ronda el 7,8 %.

Ciberacoso

Si se analizan por separado los datos del acoso sexual que se produce en el entorno digital, se observa que el 14,3% de las mujeres (133.373 en total) ha sufrido ciberacoso sexual en alguna ocasión a lo largo de su vida. 

Concretamente, los actos de ciberacoso sexual más habituales son las insinuaciones inapropiadas en redes sociales (9 %), los correos electrónicos o mensajes de texto sexualmente explícitos e inapropiados (6,3 %) y la exposición a imágenes o videos sexualmente explícitos que le hicieron sentir a la mujer ofendida, humillada o intimidada (5,3 %). 

Los datos recogidos permiten observar que el 22,7% de las mujeres ha sufrido acoso sexual o reiterado on-line en alguna ocasión a lo largo de su vida.

Violencia en el entorno laboral

El 11,5 % de mujeres residentes en Euskadi entre 16 y 85 años que han trabajado en alguna ocasión ha sufrido acoso sexual y/o acoso reiterado en el entorno laboral alguna vez en su vida. Si se extrapola esta cifra a la población femenina serían 84.906 mujeres afectadas

El 84,5 % de estas mujeres ha relatado situaciones de acoso ejercidas por algún hombre y en la gran mayoría de los casos (80,9 %) todas las personas agresoras mencionadas eran hombres. 

