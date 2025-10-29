INDARKERIA MATXISTA
Euskadin bizi diren 16 eta 85 urte bitarteko emakumeen ia % 60k sexu-jazarpena edo jazarpen jarraitua jasan dute

Emakumeek bizitzan zehar jasan duten indarkeriari buruz egindako azterlanaren bigarren zatiaren emaitzak aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak. Oraingoan, laneko jazarpena, sexu-jazarpena, jazarpen jarraitua eta ziberjazarpena aztertu dituzte. 

Indarkeria matxistaren aurkako esku bioletak. Artxiboko argazkia. EFE
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren 16 eta 85 urte bitarteko emakumeen % 57k (532.018 emakume) sexu-jazarpena edo jazarpen jarraitua jasan dute, izan bikote-harreman barruan zein kanpoan. 

Hori da edozein eremutan emakumeen aurka gertatzen den jazarpenari buruz Eusko Jaurlaritzak egindako azterketa batek utzi duen ondorio nagusietako bat. Guztira, 16 eta 85 urte bitarteko 4.500 andrazko elkarrizketatu dituzte inkesta osatzeko. Gaur aurkeztutako txostena gaiari buruzko bigarrena da, indarkeria matxistari buruz pasa den uztailean argitaratutakoaren ondoren. Oraingoan, laneko jazarpena, sexu-jazarpena, jazarpen jarraitua eta ziberjazarpena aztertu dituzte. 

Inkestan parte hartu duten emakumeen % 53,1ek sexu-jazapena jasan dute eta % 24,5k jazarpen jarraitua

Sexu-jazarpen kasurik ohikoenak hauek dira: begirada etengabeak edo lizunak (% 37,4) eta bilatu gabeko kontaktu fisikoa —ukituak, musuak edo besarkadak ( % 30)—, keinu sexualak edo exhibizionismoa (% 22,7) edo broma sexualak edo iruzkin desegokiak (% 18,6).

Datuen arabera, sexu-jazarpen kasuen ia erdietan (% 42,3) erasotzailea pertsona ezezaguna da, eta kasuen % 17,9an, berriz, ezaguna. Halaber, sexu-jazarpenaren biktima izan direnen % 33,9k eremu bat baino gehiagotan pairatu izan dute (familian, lanean, etab.). 

Biktimen adinari dagokionez, sexu-jazarpena pairatzeko prebalentzia altua da, batez ere, 16 eta 29 urte bitartekoengan (% 70,7)eta 30 eta 44 urte bitartekoengan (% 65,4). 

15 urtetik gora jazarpen jarraitu kasuak pairatu izan dituztenen % 27,9k diote duela 6 hilabete baino gutxiago gertatu direla, eta % 41,1ek diote egunero edo astero gertatu direla.

Adibide batzuk jartzearren, nahi gabeko telefono deiak edo mezuak jasotzea, norbaitek jarraitzea edo zelatatzea, eta etxe, lantoki edo eskola inguruan itxarotea. 

Jazarpen jarraitu kasuen % 11,5ean erasotzailea ezezaguna da, nahiz eta biktimaren hurbileko inguruneetan erasotzailea ezaguna izateko prebalentzia % 7,8 ingurukoa den. 

Ziberjazarpena

Ingurune digitalean gertatzen diren sexu jazarpen kasuak bere aldetik aztertuz gero, emakumeen % 14,3k (133.373 guztira) jasan dute noizbait indarkeria mota hori.  

Ziberjazarpenari lotutako ekintzarik ohikoenak hauek dira: sare sozialetan iruzkin desegokiak jasotzea ( % 9), sexualki esplizituak eta desegokiak diren mezu elektronikoak edo SMSak jasotzea ( % 6,3) eta irudi edo bideo esplizituak ikusaraztea ( % 5,3).

Bildutako datuen arabera, emakumeen % 22,7k sexu jazarpena edo jazarpen jarraitua jasan du noizbait sarean. 

Indarkeria lan eremuan

Euskadin bizi diren eta noizbait lan egin duten 16 eta 85 urte bitarteko emakumeen % 11,5ek sexu-jazarpena edo jazarpen jarraitua jasan dute noizbait (guztira, 84.906 emakume). 

Kasuen % 84,5ean jazarleetako bat gizona zen, eta kasuen % 80,9an erasotzaile guztiak gizonak ziren. 

Euskadin bizi diren 16 eta 85 urte bitarteko emakumeen ia erdiak indarkeria matxista motaren bat jasan du noizbait
