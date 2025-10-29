Salud
¿Y con la covid qué? "Sigue entre nosotros, pero su circulación es mucho más limitada"

tercera dosis vacuna covid coronavirus centro mayores anaka irun
Euskaraz irakurri: Zer gertatzen ari da COVIDarekin udazken honetan?
author image

Olatz Prat | Tais San José | EITB

Última actualización

En palabras del jefe de vigilancia epidemiológica del Departamento de Salud del Gobierno Vasco Pello Latasa, el virus de la COVID sigue entre nosotros, pero está teniendo "una circulación más o menos estable". 

Salud Últimas noticias Covid-19 Gobierno Vasco Enfermedades Sociedad

