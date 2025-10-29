ACCIDENTE DE TRÁFICO
Fallece una conductora en un accidente de tráfico en la AP-15, en Olite

El vehículo en el que viajaba la mujer se ha saltado la mediana y ha chocado contra un camión que circulaba en sentido contrario. El camionero ha resultado herido leve.

Una mujer ha fallecido este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la AP-15, a la altura de Olite, Navarra. El turismo en el que viajaba la mujer se ha saltado la mediana e invadido el sentido contrario donde ha chocado con un camión que circulaba en sentido Tudela. El camionero ha resultado herido leve, atendido in situ. 

La Guardia Civil se ha encargado de la investigación del suceso.

