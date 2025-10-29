TRAFIKO-ISTRIPUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Emakume bat hil da Erriberrin gertatutako auto istripu batean

Gidatzen zuen autoak erdibidea pasatu eta kontrako norabidean zetorren kamioi baten aurka jo du. Emakumea tokian bertan hil da eta kamioiaren gidaria arin zauritu da.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Emakume bat hil da AP-15 autobidean, Olite parean (Nafarroa), gidatzen zuen autoak erdibidea pasatu eta kontrako norabidean zetorren kamioi baten aurka talka egin ondoren. 

Emakumezkoa autoko bidaiari bakarra zen, eta kolpearen ondorioz tokian bertan zendu da. Kamioiko gidaria, berriz, arin zauritu da. 

Guardia Zibila arduratu da gertakaria ikertzeaz. 

Trafiko Istripuak Nafarroa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Eskolak barrakoietan, etxebizitzak igogailu gabe... GOIDIaren osteko berreraikuntza motela

2024ko urriaren 29 hartan, goialdeko depresioak eragindako triskantzak Valentziako probintziaren zati handi bat hondatu zuten. GOIDIak bizitzak suntsitu zituen, etxeak, lokalak, zubiak, ehun herri baino gehiagotan. 300.000 lagun baino baino gehiago kaltetu zituen, eta azpiegituretako kalte ekonomikoa kalkulaezina da. Gaur egun, normaltasuna berreskuratu ezinik jarraitzen dute.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X