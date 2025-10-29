Un ertzaina en servicio da positivo en drogas tras colisionar su coche patrulla con un vehículo que se ha dado a la fuga

Un ertzaina en servicio ha dado positivo en drogas tras colisionar su coche patrulla con un vehículo que se ha dado a la fuga en Bilbao, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El incidente se ha producido esta pasada madrugada cuando un vehículo sospechoso que salía de un polígono industrial de Etxebarri ha hecho caso omiso a las indicaciones de los agentes de la Ertzaintza para que detuviera su marcha. Ante la presencia policial el vehículo se ha dado a la fuga circulando de forma temeraria perseguido por la patrulla, hasta que se ha salido de la calzada, colisionando el coche patrulla con el vehículo accidentado.

En el interior del turismo viajaban un hombre con la pierna escayolada, que era el conductor, una mujer y un menor de edad. El conductor y el menor de edad han resultado heridos teniendo que ser trasladados a los centros hospitalarios de Cruces y Basurto. La Policía Municipal de Bilbao se ha encargado del accidente y de las diligencias quedando el conductor del vehículo fugado investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico.

Tras el accidente, y tras seguir el protocolo habitual en estos casos, el agente que conducía el vehículo se ha sometido a un test de alcohol y drogas y ha dado positivo en drogas. El agente ha solicitado una prueba de contraste en sangre. La Ertzaintza ha tomado medidas del ámbito organizativo y, de manera cautelar, este agente no realizará labores policiales en la calle. El agente implicado realizará labores internas hasta que reciba los resultados de la prueba de contraste en sangre y se esclarezca lo sucedido.