BILBAO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un ertzaina en servicio da positivo en drogas tras colisionar su coche patrulla con un vehículo que se ha dado a la fuga

En el interior del turismo viajaban un hombre con la pierna escayolada, que era el conductor, un menor de edad y una mujer. Los dos primeros han resultado heridos teniendo que ser trasladados a los centros hospitalarios de Cruces y Basurto. La Ertzaintza ha tomado medidas cautelares, y este agente realizará labores internas hasta que reciba los resultados de la prueba de contraste en sangre y se esclarezca lo sucedido.
vehículo ertzaintza
Un vehículo de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Lanean ari zen ertzain batek positibo eman du droga proban, Ertzaintzaren autoarekin beste ibilgailu batekin talka egin ostean
author image

EITB

Última actualización

Un ertzaina en servicio ha dado positivo en drogas tras colisionar su coche patrulla con un vehículo que se ha dado a la fuga en Bilbao, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

El incidente se ha producido esta pasada madrugada cuando un vehículo sospechoso que salía de un polígono industrial de Etxebarri ha hecho caso omiso a las indicaciones de los agentes de la Ertzaintza para que detuviera su marcha. Ante la presencia policial el vehículo se ha dado a la fuga circulando de forma temeraria perseguido por la patrulla, hasta que se ha salido de la calzada, colisionando el coche patrulla con el vehículo accidentado.

En el interior del turismo viajaban un hombre con la pierna escayolada, que era el conductor, una mujer y un menor de edad. El conductor y el menor de edad han resultado heridos teniendo que ser trasladados a los centros hospitalarios de Cruces y Basurto. La Policía Municipal de Bilbao se ha encargado del accidente y de las diligencias quedando el conductor del vehículo fugado investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico.

Tras el accidente, y tras seguir el protocolo habitual en estos casos, el agente que conducía el vehículo se ha sometido a un test de alcohol y drogas y ha dado positivo en drogas. El agente ha solicitado una prueba de contraste en sangre. La Ertzaintza ha tomado medidas del ámbito organizativo y, de manera cautelar, este agente no realizará labores policiales en la calle. El agente implicado realizará labores internas hasta que reciba los resultados de la prueba de contraste en sangre y se esclarezca lo sucedido. 

Ertzaintza Bilbao Drogas Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Tráfico Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Colegios en barracones, viviendas sin ascensores… La lenta reconstrucción tras la DANA

El 29 de octubre de 2024 gran parte de la provincia de Valencia quedó devastada por unas inundaciones causadas por una gota fría. La DANA destruyó vidas, y también casas, locales, puentes…en más de un centenar de pueblos. Las personas afectadas superan las 300 000 y el daño económico en las infraestructuras es incalculable. Hoy, siguen sin poder recuperar la normalidad.
Cargar más
Publicidad
X