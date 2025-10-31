Se reducen las hospitalizaciones por gripe en Euskadi, tras aumentar la vacunación

Las hospitalizaciones por gripe se han reducido en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa a lo largo de esta semana. Se han registrado 34 ingresos en los centros vascos, la mitad de los que se contabilizaron la semana anterior.

En total, desde el inicio de la campaña de este año, se han registrado 243 ingresos hospitalarios y 2346 casos de gripe, con una incidencia del 160,78 % en Bizkaia, del 57,8 % en Gipuzkoa, y del 23,57 % en Álava.

Según ha informado Osakidetza, la bajada en los ingresos podría deberse al aumento de las inmunizaciones tras el refuerzo de la campaña de vacunación, dentro de la cual destaca la apertura del vacunódromo en el pabellón de La Casilla en Bilbao. De hecho, en este pabellón se han vacunado este año 10 124 personas, de las que el 31,4 % lo han hecho por primera vez.



El total de dosis administradas en todos los centros habilitados de la campaña ha sido de 383 148; es decir, una cobertura del 16,7 % de la población. Esta cobertura sube hasta el 43 % en mayores de 60 años, y baja hasta el 5 % entre los menores de esa edad. Osakidetza ha invitado a estos últimos a vacunarse.