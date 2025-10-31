GRIPEA
Gripeak eragindako ospitaleratzeak murriztu egin dira Euskadin, txertaketak gora egin ondoren

Osakidetzak jakinarazi du herritarren % 16,7k jarri duela txertoa, eta 60 urtetik beherakoei eskatu die jarri dezatela.

GRAFCAV5471. BARAÑÁIN (NAVARRA) (ESPAÑA), 20/10/2025.- El consejero de Salud Fernando Domínguez ha presentado este lunes en el Centro de Salud de Barañáin la campaña de vacunación contra la gripe y el Covid del curso 25-26. En imagen una paciente recibiendo la vacuna contra la gripe. EFE/Iñaki Porto
Osakidetzak gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin die herritarrei. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gripeak eragindako ospitaleratzeak murriztu egin dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aste honetan zehar. 34 ospitaleratze erregistratu dira euskal zentroetan, aurreko astean zenbatutakoen erdiak. 

Guztira, aurtengo kanpaina hasi zenetik, 243 ospitaleratze eta 2.346 gripe-kasu erregistratu dira. Intzidentzia % 160,78koa izan da Bizkaian, % 57,8koa Gipuzkoan eta % 23,57koa Araban.

Osakidetzak jakinarazi duenez, litekeena da, txertaketa-kanpaina indartu ondoren, immunizazioak areagotu izana eta horrek ospitaleratzeen beherakadan eragin izana. Txertaketa-kanpaina horren barruan, Bilboko La Casilla pabiloian txertaketa-gunea ireki izana nabarmendu behar da. Izan ere, pabiloi horretan 10.124 pertsonak jarri dute txertoa aurten, eta horietatik % 31,4k lehen aldiz.

Kanpainan gaitutako zentro guztietan 383.148 dosi eman dira guztira eta biztanleriaren % 16,7ko estaldura lortu da. Estaldura hori % 43raino igotzen da 60 urtetik gorakoen artean, eta % 5era jaisten da adin horretatik beherakoen artean. Osakidetzak txertoa hartzera gonbidatu ditu azken horiek.

 

