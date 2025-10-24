Osakidetza
Gripearen aurkako txertogunea irekiko dute Bilbon gaur

Zentroa Casillako pabiloian kokatuta dago, eta 15 egunez egongo da irekita, 08:00etatik 20:00etara.

Covid-19aren aurka instalatutako txertodromo baten artxiboko irudia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak gripearen txertaketa indartzeko zentroa irekiko du ostiral honetan Bilboko Casilla pabiloian. Bertan, egunean 1.000 pertsona inguru immunizatzea aurreikusten da; izan ere, Bizkaian azken urteetako datuekin alderatuta kutsatutakoak bikoiztu egin dira.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi duenez, 14 urtetik gorako pertsonak Bilboko zentroko pabiloi horretara joan ahal izango dira 08:00etatik 20:00etara, 15 egunez, asteburuak barne, eta aldez aurretik hitzordua eskatu beharrik gabe.

Osakidetzak aurreikusi du zentro horretan egunean 1.000 txerto inguru emango dituztela, eta covid-19aren aurkako txertoa 75 urtetik gorako pertsonei eta jaso nahi duten arrisku-kolektiboei ere eskainiko dietela.

'Txertodromo' horren helburua da herritarren immunizazioa bizkortzea, arnasketa-gaixotasun horren intzidentzia aurreko kanpainekin alderatuta aurreratuko delakoan, ospitaleetan eta larrialdi-zerbitzuetan antzeman den bezala, bereziki Bizkaian.

Urriaren 13tik 19ra (2025-2026 kanpainako 42. astea) bildutako asistentzia-datuen arabera, 506 gripe-kasu identifikatu dira, iazko aldi bereko 166 kasuak eta duela bi urteko 105 kasuak baino askoz gehiago.

Guztira, kanpainaren lehen hiru asteetan 1.120 kasu zenbatu dira, aurreko kanpainen bikoitza baino gehiago. Igoera horrek iradokitzen du gripea lehenago iritsi dela aurten, eta kutsatzeen kurba aurreratzen ari daitekeela.

Zifra horiek gripearen eragina dute ospitaleetan ere. Aztertutako astean 45 ospitaleratze jakinarazi ziren, aurreko urteetan 5 eta 6 izan ziren bitartean.

Orain arte, 131 ospitaleratze izan dira guztira, baina aurreko kanpainetan ez zen kopuru hori lortu azaroaren amaierara arte.

Zainketa intentsiboetako unitateetan izandako ospitaleratzeek ere gorakada txiki bat izan dute: 6 kasu metatu dira, baina gaur egun pertsona bakar batek jarraitzen du zainketa intentsiboetan, Bizkaian.

Lurraldez lurralde, Bizkaiak du intzidentziarik handiena, 100.000 biztanleko 74,35 kasurekin; ondoren, Gipuzkoak (32,10) eta Arabak (9,85).

