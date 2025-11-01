22 detenidos por vender medicamentos ilegalmente, varios en Bizkaia

La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en 13 provincias, entre ellas Bizkaia, por vender ilegalmente medicamentos por internet, usados comúnmente como drogas y que dispensaban gracias a las recetas médicas falsas que elaboraban suplantando la identidad de un sanitario.

La Operación Grecofar arrancó al detectarse una gran cantidad de psicotrópicos en una empresa de paquetería en Benavente (Zamora), lo que llevó a los agentes a identificar recetas privadas de un mismo colegiado, que resultaron ser falsas pues este no las elaboraba sino que un 'hacker' se habría hecho con su identidad para elaborarlas y venderlas, han detallado fuentes de la Guardia Civil.

El medicamento prescrito se usa en el consumo de drogas y es habitual que se transporte al norte de África para mezclarlo con hachís y elaborar 'karcubi', conocida como la droga de los pobres, explica la Guardia Civil en un comunicado.

La operación, que ha detectado además que un hombre de Majadahonda (Madrid) hacía acopio ilícito de medicamentos y los vendía por redes sociales, se ha saldado con detenciones en Alicante, A Coruña, Ávila, Baleares, Barcelona, Bizkaia, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander y Valencia.