22 atxilotu sendagaiak legez kanpo saltzeagatik, bat Bizkaian
Benaventeko (Zamora) paketeria-enpresa batean psikotropiko ugari detektatzean abiatu zuen Guardia Zibilak Grecofar Operazioa, eta, horren ondorioz, mediku baten errezeta pribatu andana identifikatu zituzten.
Guardia Zibilak 22 pertsona atxilotu ditu Estatuko 13 probintziatan, horien artean bat Bizkaian, Internet bidez sendagaiak legez kanpo saltzeagatik. Sendagaiak droga gisa erabili ohi ziren, eta osasun-langile baten nortasuna ordezkatuz egiten zituzten errezeta mediu faltsuak.
Grecofar izeneko operazioa Benaventeko (Zamora) paketeria-enpresa batean psikotropiko ugari detektatu zirenean abiatu zuten. Hariari tiraka, errezeta guztiak mediku baten izenean eginda zeudela ikusi eta faltsuak zirela egiaztatu zuten. Hacker batek bere nortasuna bikoizten zuen errezeta horiek egiteko eta saltzeko, Guardia Zibilaren iturriek zehaztu dutenez.
Atzemandako sendagaia drogen kontsumoan erabiltzen da, eta ohikoa da Afrikako iparraldera eramatea haxixarekin nahastu eta 'karcubi' egiteko, pobreen droga bezala ezagutzen dena, Guardia Zibilak ohar batean azaldu duenez.
AtxiloketakAlacanten, A Coruñan, Avilan, Balearretan, Bartzelonan, Bizkaian, Burgosen, Granadan, Madrilen, Malagan, Salamancan, Santanderren eta Valentzian izan dira.
