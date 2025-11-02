Avistado por primera vez un ave ibis eremita en Navarra
Por primera vez en la historia se ha avistado un ibis eremita en Navarra; concretamente, en la localidad de Berbinzana. Este hecho que ha sido destacado por la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti.
El ejemplar, conocido como 'Giselbert 916', comenzó su migración el 11 de octubre de 2025 desde Alemania. Durante su viaje, cruzó los Alpes, pasó por Lyon y realizó una breve parada en Navarra antes de continuar hacia Burgos, donde actualmente se encuentra.
La presencia de Giselbert 916 en la región es un hito, ya que los ibis eremitas son aves raramente avistadas en Navarra. Este avistamiento aumenta a 363 el número de especies de aves registradas en la comunidad.
El ibis eremita, que en su día estuvo cerca de la extinción en la península ibérica, ha logrado una notable recuperación gracias al Proyecto Eremita.
El avistamiento de este ejemplar en Navarra no solo representa un avance en el conocimiento de las rutas migratorias de la especie, sino también un claro indicador de los logros del Proyecto Eremita en la recuperación de la biodiversidad en la península ibérica.
