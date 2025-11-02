Fauna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lehen aldiz ikusi dute ibis eremita hegaztia Nafarroan

"Giselbert 916" izena duen hegazti-alea bere espezieko lehena da eskualdean, eta Eremita Proiektuari esker dokumentatutako migrazio-ibilbide baten barruan kokatzen da.

Ibis Eremita
Ibis eremitaren alea. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Historian lehen aldiz, ibis eremita hegaztiaren ale bat erregistratu dute Nafarroan; zehazki, Berbintzana herrian. Gorosti Natur Zientzien Elkarteak eman du hegaztiaren berri.

'Giselbert 916' izeneko alea, 2025eko urriaren 11n hasi zen Alemaniatik migratzen. Migrazioan zehar, Alpeak zeharkatu ditu, Lyonetik igaro da eta geldialdi labur bat egin du Nafarroan, Burgoserako bidea hartu aurretik.

Espeziaren presentzia mugarri da Nafarroan. Behaketa horrekin, 363 hegazti espezie ezberdin erregistratu dira guztira erkidegoan.

Eremita Proiektuari esker, ibis eremita espeziak susperraldi nabarmena izan du, iberiar penintsulatik desagertu zenetik.

Begiztatze honek proiektuak Iberiar penintsulako biodibertsitatea berreskuratzeko egindako lorpenen adierazle argi bat ere bada.

 

Animaliak Gizartea Nafarroa Tafalla

Zure interesekoa izan daiteke

Euskal Herriko Saharar diasporak Marokoren autonomia eskaintza gaitzestu du
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Euskal Herriko saharar diasporak bere gaitzespena adierazi du Marokoko autonomia planaren aurrean

Euskal Herriko saharar diasporak elkarretaratzea egin du gaur Gasteizen, Mendebaldeko Sahararen autonomia plana gaitzetsi, eta Marokoren subiranotasunaren pean jarriko lukeen plana errefusatzeko. Sahararren hitzetan, Espainiako Estatua da "gure lurra abandonatu behar izatearen erantzulea", eta, hori dela eta, Espainiako Gobernuari exijitu diote autonomia plana publikoki baztertzeko, independentzia erreferenduma bat egin ahal izateko.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X