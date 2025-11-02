La entrada de Zarautz a la AP-8 dirección Bilbao cerrará cinco noches, por trabajos en el peaje
La entrada de Zarautz a la AP-8, en sentido Bilbao y Vitoria-Gasteiz, cerrará las próximas cinco noches para realizar trabajos de renovación del peaje.
La Diputación de Gipuzkoa ha confirmado que los cierres se realizarán de lunes a viernes, en horario de 22:00 a 06:00 horas.
En cambio, la entrada hacia Donostia-San Sebastián y las salidas a Zarautz permanecerán abiertas.
Para los vehículos que decidan circular en horario de cierre, la Diputación ha recomendado utilizar las carreteras N-634 y GI-631 hasta el peaje de Zumaia-Zestoa, y así volver a incorporarse a la autopista.
