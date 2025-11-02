Tráfico
La entrada de Zarautz a la AP-8 dirección Bilbao cerrará cinco noches, por trabajos en el peaje

Los cortes se realizarán de lunes a viernes, desde las 22:00 hasta las 06:00 horas.
zarautz-ordainlekua-peaje-colas-auto-ilarak
Peaje de la autopiesta AP-8 en Zarautz. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Zarauzko AP-8ko sarrera bost gauez itxiko dute, ordainlekuetan lanak egiteko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La entrada de Zarautz a la AP-8, en sentido Bilbao y Vitoria-Gasteiz, cerrará las próximas cinco noches para realizar trabajos de renovación del peaje.

La Diputación de Gipuzkoa ha confirmado que los cierres se realizarán de lunes a viernes, en horario de 22:00 a 06:00 horas.

En cambio, la entrada hacia Donostia-San Sebastián y las salidas a Zarautz permanecerán abiertas.

Para los vehículos que decidan circular en horario de cierre, la Diputación ha recomendado utilizar las carreteras N-634 y GI-631 hasta el peaje de Zumaia-Zestoa, y así volver a incorporarse a la autopista.

Autopista A8 Gipuzkoa Zumaia Diputación Foral de Gipuzkoa Bizkaia Bilbao Tráfico Zestoa Zarautz Donostia-San Sebastián Sociedad

