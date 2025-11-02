Trafikoa
Zarauzko AP-8ko sarrera bost gauez itxiko dute, ordainlekuetan lanak egiteko

Mozketak hurrengo astelehenetik ostiralera egingo dira, 22:00etatik 06:00etara.

zarautz-ordainlekua-peaje-colas-auto-ilarak

AP-8 autobideko ordainlekua Zarautzen. Artxiboko argazkia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AP-8 errepideko Zarauzko sarrera itxi egongo da hurrengo bost gauetan, Bilborako eta Gasteizko noraznkoan, ordainlekuak berritzeko lanak egiteko.

Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazi duenez, mozketak hurrengo astelehenetik ostiralera izango dira, 22:00etatik 06:00etara.

Aldiz, Donostiarako sarrera eta Zarautzerako irteerak irekita egongo dira.

Ordu tarte horretan, Aldundiak gomendatu du N-634 ETA GI-631 errepideak erabiltzea, Zumaia-Zestoako ordainlekuraino. Hain zuzen ere, bertan baitago autobideko hurrengo sarrera.

