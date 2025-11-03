Arrestado un joven de 21 años por agredir a su pareja a quien le quitó el teléfono móvil en Vitoria-Gasteiz

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron a primera hora del pasado sábado a un varón, de 21 años, como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, al agredir a su pareja y quitarle el teléfono móvil.

La Guardia Urbana ha señalado que los hechos se produjeron en torno a las 08:30 horas cuando una patrulla fue requerida por un ciudadano, quien informó que había observado a un varón agredir a una mujer en la plaza Santa Bárbara.

Los agentes se dirigieron hacia el lugar y localizaron a la pareja. Tras separarlos, se entrevistaron con cada uno de ellos y con el testigo. La patrulla realizó un cacheo superficial al joven y localizó el teléfono móvil de la mujer y un pendiente en uno de sus bolsillos. En vista de todas las manifestaciones recabadas, procedieron a la detención del presunto agresor.