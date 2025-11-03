21 urteko gizonezko bat atxilotu dute Gasteizen bikotekideari eraso egitea eta telefono mugikorra kentzeagatik
Gasteizko Udaltzaingoak 21 urteko gizonezko bat atxilotu zuten larunbatean, lehen orduan, genero-indarkeriako lesio-delitu bat egotzita, bikotekideari eraso egiteagatik eta telefono mugikorra kentzeagatik.
Udaltzaingoak adierazi duenez, gertakariak 08:30 inguruan jazo ziren. Herritar batek jakinarazi zuen gizon bat ikusi zuela emakume bati eraso egiten, Santa Barbara plazan.
Agenteak bertarantz joan ziren, eta bikotea aurkitu zuten. Biak banandu ondoren, haietako bakoitzarekin eta lekukoarekin elkarrizketatu ziren. Patruilak miaketa egin zion gizonari, eta emakumearen telefono mugikorra eta belarritako bat aurkitu zituen poltsiko batean. Horren guztiaren aurrean, ustezko erasotzailea atxilotu zuten.
