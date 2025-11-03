Detenido un hombre tras asesinar a su expareja en Huelva

La Guardia Civil ha detenido en Moguer (Huelva) a un hombre de 56 años como presunto autor del asesinato de su expareja, una mujer de 47 años, en un caso que se investiga como violencia machista, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.



La detención se ha producido esta madrugada después de que los compañeros de trabajo de la víctima hallaran el cadáver de esta mujer con signos de violencia cuando fueron a buscarla porque no había aparecido en su puesto en una finca agrícola de la localidad.



La hija de la víctima había informado a los agentes la semana pasada de que el detenido amenazó a su madre después de que ésta le anunciara que iba a casarse con otra persona.



Según las fuentes, no existían denuncias previas por violencia machista, ni antecedentes del detenido en el sistema VioGen.



En declaraciones a EFE el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha precisado que, según la información que el transmite tanto la Policía Local como la Policía Judicial de la Guardia Civil, la mujer ha fallecido por "heridas de arma blanca".

Asimismo, ha indicado que muerte se ha producido en la finca agrícola en la que trabajaba y residía la mujer, que estaba empadronada en la localidad moguereña.

---------------------------------

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.



