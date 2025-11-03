Violencia contra las mujeres
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenido un hombre tras asesinar a su expareja en Huelva

La víctima, una mujer de 47 años, fue hallada por sus compañeros de trabajo en la finca agrícola en la que trabajaba y residía. La hija de la mujer había informado a la Guardia Civil la semana pasada que el detenido había amenazado a su madre después de que ésta le anunciara que iba a casarse con otra persona.

Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Huelvan bikotekide ohia hiltzeagatik
author image

EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha detenido en Moguer (Huelva) a un hombre de 56 años como presunto autor del asesinato de su expareja, una mujer de 47 años, en un caso que se investiga como violencia machista, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

La detención se ha producido esta madrugada después de que los compañeros de trabajo de la víctima hallaran el cadáver de esta mujer con signos de violencia cuando fueron a buscarla porque no había aparecido en su puesto en una finca agrícola de la localidad.

La hija de la víctima había informado a los agentes la semana pasada de que el detenido amenazó a su madre después de que ésta le anunciara que iba a casarse con otra persona.

Según las fuentes, no existían denuncias previas por violencia machista, ni antecedentes del detenido en el sistema VioGen.

En declaraciones a EFE el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha precisado que, según la información que el transmite tanto la Policía Local como la Policía Judicial de la Guardia Civil, la mujer ha fallecido por "heridas de arma blanca".

Asimismo, ha indicado que muerte se ha producido en la finca agrícola en la que trabajaba y residía la mujer, que estaba empadronada en la localidad moguereña.

---------------------------------

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo. 

Violencia machista Víctimas de violencia machista Machismo Andalucia Delitos Sociedad

Te puede interesar

Bernedoko udalekuak colonias de Bernedo
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La Diputación Foral de Álava inicia un expediente sancionador contra la asociación que organiza los campamentos de Bernedo

La institución foral ha incoado expediente sancionador contra Sarrea Euskal Udaleku Elkartea tras evidenciarse "dos incumplimientos graves de obligaciones" de la normativa: no informar previamente de la actividad al departamento competente y no facilitar la documentación que le fue requerida. Hasta el momento, se han presentado 21 denuncias por presuntos delitos de agresión sexual, de exhibicionismo y de coacción a los menores que participaban en estas colonias.

Euskal Herriko Saharar diasporak Marokoren autonomia eskaintza gaitzestu du
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La diáspora saharaui del País Vasco muestra su rechazo ante el plan de autonomía marroquí

La diáspora saharaui en Euskal Herria se ha concentrado hoy en Vitoria-Gasteiz, para mostrar su rechazo ante el plan de autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí. Los saharauis han recordado que el Estado español es el responsable del "abandono de su pueblo", y han exigido al Gobierno de España que rechace públicamente el plan de autonomía para así realizar un referéndum de independencia.
Cargar más
Publicidad
X