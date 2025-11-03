Emakumeen aurkako indarkeria
Gizon bat atxilotu dute bikotekide ohia hiltzea leporatuta, Huelvan

47 urteko emakumezko biktimaren lankideek horren gorpua aurkitu zuten, indarkeria zantzuekin, lan egiten zuen eta bizi zen nekazaritza-lursailean bertan. Emakumearen alabak joan den astean Guardia Zibilari jakinarazi zionez, atxilotuak ama mehatxatu egin zuen, beste pertsona batekin ezkonduko zela iragarri ondoren.

EITB

Guardia Zibilak 56 urteko gizon bat atxilotu du Moguerren (Huelva), bikotekide ohia, 47 urteko emakume bat, hiltzea egotzita, indarkeria matxista gisa ikertzen ari diren kasu batean, ikerketako iturriek EFEri jakinarazi diotenez.

Atxiloketa gaur goizaldean izan da, biktimaren lankideek emakumearen gorpua indarkeria zantzuekin aurkitu ostean. Emakumearen bila joan dira, herriko nekazaritza-lursail batean lanera agertu ez delako.

Biktimaren alabak agenteei joan den astean jakinarazi zienez, atxilotuak mehatxu egin zion amari, beste pertsona batekin ezkonduko zela iragarri ondoren.

Iturrien arabera, ez zegoen indarkeria matxistagatiko salaketarik, eta atxilotuak ez zituen VioGen sisteman aurrekaririk.

Gustavo Cuellar Moguerreko alkateak EFEri adierazi dionez, Udaltzaingoak eta Guardia Zibilaren Polizia Judizialak emandako informazioaren arabera, emakumea "arma zuriz egindako zauriengatik" hil da.

---------------------------------

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak eta/edo deitu doako telefono hauetako batera: 900 840 111 (Euskadin), 016 (Espainiako Estatuan) edo 3919 (Ipar Euskal Herrian, 24 orduz, igande eta jaiegunetan izan ezik, 09:00etatik 18:00etara); fakturan ez du arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ziurtatu ezabatu egiten duzula.

