ACCIDENTE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un hospitalizado por inhalar humo en la explosión de un patinete en Vitoria-Gasteiz

Los dueños del local donde explotó el vehículo sacaron la batería y rociaron con un extintor antes de que llegaran los bomberos.

All-focus
Se trata de una fotografía que no tiene que ver con lo ocurrido.
Euskaraz irakurri: Ospitaleratu bat Gasteizen, patinete baten leherketan kea arnasteagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Una persona tuvo que ser trasladada al hospital de Txagorritxu el pasado viernes por inhalar el humo originado por la explosión de un patinete eléctrico en un establecimiento ubicado en el barrio de Zaramaga de la capital alavesa.

Según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los bomberos llegaron a la calle Reyes Católicos alrededor de las 19:00 del viernes. Sin embargo, los dueños del local ya habían sacado la batería del vehículo a la calle y la habían rociado con un extintor.

Los bomberos introdujeron la batería en un recipiente con agua para evitar que se volviese a incendiar y ventilaron el establecimiento para retirar el humo generado.

Una persona resultó herida por inhalación de humo y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario de Txagorritxu.

 

Vitoria-Gasteiz Incendios Patinetes eléctricos Hospital de Txagorritxu Sociedad

Te puede interesar

Bernedoko udalekuak colonias de Bernedo
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La Diputación Foral de Álava inicia un expediente sancionador contra la asociación que organiza los campamentos de Bernedo

La institución foral ha incoado expediente sancionador contra Sarrea Euskal Udaleku Elkartea tras evidenciarse "dos incumplimientos graves de obligaciones" de la normativa: no informar previamente de la actividad al departamento competente y no facilitar la documentación que le fue requerida. Hasta el momento, se han presentado 21 denuncias por presuntos delitos de agresión sexual, de exhibicionismo y de coacción a los menores que participaban en estas colonias.

Euskal Herriko Saharar diasporak Marokoren autonomia eskaintza gaitzestu du
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La diáspora saharaui del País Vasco muestra su rechazo ante el plan de autonomía marroquí

La diáspora saharaui en Euskal Herria se ha concentrado hoy en Vitoria-Gasteiz, para mostrar su rechazo ante el plan de autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí. Los saharauis han recordado que el Estado español es el responsable del "abandono de su pueblo", y han exigido al Gobierno de España que rechace públicamente el plan de autonomía para así realizar un referéndum de independencia.
Cargar más
Publicidad
X