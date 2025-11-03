Un hospitalizado por inhalar humo en la explosión de un patinete en Vitoria-Gasteiz
Los dueños del local donde explotó el vehículo sacaron la batería y rociaron con un extintor antes de que llegaran los bomberos.
Una persona tuvo que ser trasladada al hospital de Txagorritxu el pasado viernes por inhalar el humo originado por la explosión de un patinete eléctrico en un establecimiento ubicado en el barrio de Zaramaga de la capital alavesa.
Según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los bomberos llegaron a la calle Reyes Católicos alrededor de las 19:00 del viernes. Sin embargo, los dueños del local ya habían sacado la batería del vehículo a la calle y la habían rociado con un extintor.
Los bomberos introdujeron la batería en un recipiente con agua para evitar que se volviese a incendiar y ventilaron el establecimiento para retirar el humo generado.
Una persona resultó herida por inhalación de humo y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario de Txagorritxu.
