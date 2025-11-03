ISTRIPUA
Lagun bat ospitaleratu dute Gasteizen, patinetea lehertu eta kea arnasteagatik

Ibilgailuak lokal baten barruan egin zuen eztanda, eta jabeek bateria bertatik atera eta su-itzalgailu batekin busti zuten, suhiltzaileak iritsi aurretik.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Joan den ostiralean, pertsona bat Txagorritxuko ospitalera eraman behar izan zuten, Gasteizko Zaramaga auzoko establezimendu batean patinete elektriko bat lehertu eta kea arnastu zuelako.

Gasteizko Udalak jakinarazi duenez, suhiltzaileak ostiraleko 19:00ak aldera iritsi ziren Errege Katolikoen kalera. Lokalaren jabeek patinete elektrikoaren bateria kalera atera zuten eta su-itzalgailu batekin busti zuten, suhiltzaileen esperoan zeuden bitartean.

Suhiltzaileek ura zuen ontzi batean sartu zuten bateria, ez zezan berriro sua hartu. Ondoren, establezimendua aireztatu zuten, sortutako kea lokaletik ateratzeko.

Gasteiz Suteak Patinete elektrikoak Txagorritxu Ospitalea Gizartea

