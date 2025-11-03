Bizkaia
Vecinos y vecinas de Lemoa se plantean organizar patrullas nocturnas de vigilancia por los continuos robos en coches y comercios

Azken bi hilabeteetan, kristala puskatu eta 43 autotan lapurtu dute Lemoako puntu desberdinetan.
Euskaraz irakurri: Lemoako bizilagunek gaueko zaintza-patruilak antolatzea pentsatu dute, autoetan eta dendetan etengabe lapurtzen dutelako
EITB

En los últimos dos meses, han roto los cristales y robado en 43 coches en distintos puntos de la localidad, además de varios comercios y una vivienda. La Ertzaintza ya ha detenido a dos personas, mientras que otra está siendo investigada.

