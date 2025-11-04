¿Cuáles son los cinco vascos que aparecen en la lista de los más ricos de Forbes?

Cinco nombres vascos figuran este año entre las cien mayores fortunas de España, según el ranking publicado por Forbes. Aunque algunos de ellos han visto reducirse su patrimonio por la evolución de los mercados, en conjunto mantienen una posición sólida y refuerzan el peso económico de Euskadi en el panorama empresarial estatal.

Amancio Ortega, fundador y accionista mayoritario de Inditex, sigue siendo el hombre más rico de España con un patrimonio estimado en 109.900 millones de euros, según la lista 2025 de Forbes. Aunque ha perdido cerca de 10.300 millones respecto al año anterior (un 8,6 % menos), el empresario gallego sigue concentrando el 42,5 % de toda la riqueza de las cien mayores fortunas españolas, una proporción sin precedentes en Europa.

El donostiarra Daniel Maté, tercer accionista de la multinacional anglo-suiza Glencore, continúa siendo el vasco más rico del país, con una fortuna estimada en 2.500 millones de euros. Sin embargo, la caída en bolsa del grupo minero y metalúrgico (más del 15 % en los últimos doce meses) ha recortado su patrimonio en unos 600 millones y le ha hecho descender del noveno al puesto número 13 del listado.

En el ámbito inversor, Víctor de Urrutia Vallejo y su hijo, al frente de Asua Inversiones, se sitúan en el puesto 71 con 700 millones de euros, 100 millones más que el año pasado. A través de su sociedad familiar, controlan participaciones en Bodegas CVNE, ENCE, Iberdrola, Rovi y Proeduca, consolidando una estrategia diversificada que ha resistido bien la volatilidad del mercado.

También con 700 millones de euros aparece Carmen Ybarra, III Marquesa de Arriluce de Ybarra, al frente del grupo Onchena, que posee participaciones en Atrys Health, Ecolumber, Ecoener y Vocento. Aunque su patrimonio ha crecido, desciende al puesto 72, dos lugares menos que en 2024, en un contexto de intensa competencia entre los grandes capitales familiares del Estado.

Otro de los referentes empresariales vascos, Juan Luis Arregui, presidente de honor y principal accionista de Ence, figura en el puesto 80 con 640 millones de euros. Nacido en Mallabia (Bizkaia), Arregui y su familia controlan casi el 30 % de la papelera a través de la sociedad Retos Operativos XXI, además de mantener inversiones en Iberdrola. La corrección bursátil de Ence ha reducido su patrimonio en unos 210 millones.

Cierra la representación vasca José Antonio Jainaga Gómez, propietario de Sidenor, que irrumpe por primera vez en la lista Forbes con 450 millones de euros. Su empresa, especializada en aceros largos especiales, se ha consolidado como un referente industrial y proveedor estratégico para sectores de alto valor añadido.

En conjunto, las cinco grandes fortunas vascas suman más de 4.900 millones de euros y reflejan la diversidad de un tejido económico que combina industria, energía, inversión y patrimonio familiar.