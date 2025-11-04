Nortzuk dira Espainiako aberatsenen Forbesen zerrendan agertzen diren bost euskal herritarrak?
Daniel Mate donostiarra (Glencore) da euskal ordezkaritzaren buru Forbesen zerrendan. Ondoren, De Urrutia, Ybarra eta Arregui familiak eta Jose Antonio Jainaga siderurgiako enpresaburua daude. Burtsak gorabehera, Euskal Herriko aberatsek Estatuko mapa ekonomikoan duten indarrari eutsi diote.
Bost euskal izen daude Espainiako ehun aberatsenen artean, Forbesek argitaratutako sailkapenaren arabera. Horietako batzuen ondarea murriztu egin da merkatuen bilakaeraren ondorioz, baina, oro har, posizioari sendo eusten diote eta Euskadiren pisu ekonomikoa indartzen dute Estatuko enpresen panoraman.
Amancio Ortegak, Inditexen sortzaile eta akziodun nagusiak, Espainiako gizonik aberatsena izaten jarraitzen du, 109.900 milioi euroko ondarearekin, Forbesen aurtengo zerrendaren arabera. Aurreko urtearekin alderatuta 10.300 milioi inguru galdu baditu ere (% 8,6 gutxiago), enpresari galiziarrak Espainiako aberasts handienen ondasunaren % 42,5 biltzen jarraitzen du, Europan aurrekaririk ez duen proportzioa.
Daniel Mate donostiarrak, Glencore multinazional anglo-suitzarraren hirugarren akziodunak, euskal herritar aberatsena izaten jarraitzen du, 2.500 milioi euroko ondarearekin. Hala ere, meatze eta metalurgia taldearen burtsako beherakadak (% 15 baino gehiago azken hamabi hilabeteetan) eragin du haren ondarea 600 milioi inguru murriztea, eta bederatzigarren postutik hamahirugarrenera jaitsi da.
Inbertsioen arloan, Victor de Urrutia Vallejo eta bere semea, Asua Inversiones enpresaren buru, 71. postuan daude 700 milioi eurorekin, iaz baino 100 milioi gehiago. Familia-sozietatearen bidez, CVNE, ENCE, Iberdrola, Rovi eta Proeduca upategietako partaidetzak kontrolatzen dituzte, merkatuaren aldakortasunari ondo eutsi dion estrategia dibertsifikatua sendotuz.
700 milioi eurorekin, Carmen Ybarra, Arriluce de Ybarrako III. markesa agertzen da, Onchena taldearen buru, eta Atrys Health, Ecolumber, Ecoener eta Vocenton partaidetzak dituena. Bere ondarea hazi egin bada ere, 72. postura jaitsi da, 2024an baino bi leku beherago, Estatuko familia-kapital handien artean lehia handia baita.
Beste erreferente bat, Juan Luis Arregui, Enceren akziodun nagusia eta ohorezko presidentea, 80. postuan agertzen da, 640 milioi eurorekin. Mallabian (Bizkaia) jaioa, Arreguik eta bere familiak paper-fabriken ia % 30 kontrolatzen dute Retos Operativo XXI sozietatearen bitartez, Iberdrolan inbertsioak mantentzeaz gain.
Euskadiko ordezkaritza Jose Antonio Jainaga Gomezek itxi du. Sidenorren jabea da, eta lehen aldiz sartu da Forbes zerrendan, 450 milioi eurorekin. Altzairu luze berezietan espezializatutako enpresa industriako erreferente eta balio erantsi handiko sektoreetarako hornitzaile estrategiko gisa finkatu da.
Guztira, EAEko bost aberatsenek 4.900 milioi euro baino gehiago dituzte, eta industria, energia, inbertsioa eta familia-ondarea uztartzen dituen aniztasuna islatzen dute.
