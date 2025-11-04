Shein, Aliexpress, Temu y Wish, en el punto de mira por la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil

Las plataformas chinas Shein, Aliexpress y Temu, además de la estadounidense Wish, están en el punto de mira en Francia por la venta de muñecas sexuales o por difundir contenido pornográfico sin filtros para menores, que en el caso de la primera a llevado al Gobierno a amenazar con prohibir el acceso a la misma tras descubrir su oferta de algunos modelos con apariencia infantil.

La Fiscalía de París anunció anoche la apertura de cuatro investigaciones tras el descubrimiento el pasado fin de semana de la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil en la plataforma Shein.

Las otras tres investigaciones judiciales afectan a las chinas AliExpres y Temu, así como a la estadounidense Wish, tras denuncias que señalan la venta de juguetes sexuales que se asemejan a menores.

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) francés había dado la alerta el sábado pasado tras constatar "que el sitio web de comercio electrónico Shein comercializaba muñecas sexuales con apariencia infantil".

Posteriormente, detectó en sus inspecciones la distribución de productos similares en el mercado por AliExpress.

Asimismo, emitió advertencias sobre la plataforma Temu y Wish por difundir contenido pornográfico sin filtrarlo para menores.