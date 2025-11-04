POLÉMICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Shein, Aliexpress, Temu y Wish, en el punto de mira por la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil

El Gobierno de Francia ha amenazado con prohibir el acceso a la misma tras descubrir su oferta de algunos modelos. La plataforma china ha anunciado este martes su disposición a colaborar "al cien por cien" con la Justicia francesa en la investigación abierta por la Fiscalía de París por la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil.
Shein

El logo de Shein en un smartphone. Foto de archivo: Europa Press

Euskaraz irakurri: Shein, Aliexpress, Temu eta Wish jomugan, haur itxurako panpina sexualen salmentagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las plataformas chinas Shein, Aliexpress y Temu, además de la estadounidense Wish, están en el punto de mira en Francia por la venta de muñecas sexuales o por difundir contenido pornográfico sin filtros para menores, que en el caso de la primera a llevado al Gobierno a amenazar con prohibir el acceso a la misma tras descubrir su oferta de algunos modelos con apariencia infantil.

La Fiscalía de París anunció anoche la apertura de cuatro investigaciones tras el descubrimiento el pasado fin de semana de la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil en la plataforma Shein.

Las otras tres investigaciones judiciales afectan a las chinas AliExpres y Temu, así como a la estadounidense Wish, tras denuncias que señalan la venta de juguetes sexuales que se asemejan a menores.

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) francés había dado la alerta el sábado pasado tras constatar "que el sitio web de comercio electrónico Shein comercializaba muñecas sexuales con apariencia infantil". 

Posteriormente, detectó en sus inspecciones la distribución de productos similares en el mercado por AliExpress.

Asimismo, emitió advertencias sobre la plataforma Temu y Wish por difundir contenido pornográfico sin filtrarlo para menores.

Shein, dispuesta a colaborar con la Justicia

Shein ha anunciado este martes su disposición a colaborar "al cien por cien" con la Justicia francesa en la investigación abierta por la Fiscalía de París por la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil y la difusión de imágenes pornográficas, que afecta también a Aliexpress, Temu y Wish, e incluso dará los nombres de los compradores si se le solicita.

"Cooperaremos al 100 % con la Justicia", ha declarado a la emisora RMC el portavoz de Shein en Francia, Quentin Ruffat, y ha afirmado que la empresa está dispuesta a facilitar los nombres de los compradores de muñecas sexuales con apariencia infantil y de carácter pedopornográfico. 

Francia Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X