POLEMIKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Shein, Aliexpress, Temu eta Wish jomugan, haur itxurako panpina sexualen salmentagatik

Frantziako Gobernuak Shein plataforma debekatzearekin mehatxu egin du, panpin horiek merkatutik erretiratzen ez baditu. Merkataritza elektronikoko erraldoia, bere aldetik, Frantziako Justiziarekin kolaboratzeko prest agertu da, Parisko Fiskaltzak ikerketa abiatu ondoren. 

Shein
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Shein, Aliexpress, Temu eta Wish merkataritza elektronikoko erraldoiak Frantziako gobernuaren jomugan daude, haur itxura duten panpina sexualak saltzeagatik eta adin txikikoentzako filtrorik gabe eduki pornografikoak zabaltzeagatik. 

Hain zuzen ere, bart, Parisko Fiskaltzak lau ikerketa iragarri ditu ume itxurako panpina sexualen harira. 

Pasa den larunbatean DGCCRF Frantziako Lehiaren, Kontsumoaren eta Iruzurren Jazarpenaren Zuzendaritza Nagusiak ohartarazi zuen Shein plataformak haur itxura duten panpina sexualak saltzen dituela. 

Ondoren, antzeko produktuak hauteman zituen AliExpress plataforman ere. 

Halaber, Temu eta Wish plataformen inguruko jardunaz ohartarazi du eduki pornografikoak zabaltzeagatik. 

Shein, Justiziarekin kolaboratzeko prest

Shein plataforma txinatarra prest agertu Frantziako Justiziarekin kolaboratzeko eta ume itxurako panpina sexualak erosi dituztenen izenak jakinarazteko, Parisko Fiskaltzak irekitako ikerketaren harira. 

"Justiziarekin % 100ean kolaboratuko dugu", esan du Quentin Ruffat Frantzian SHEIN plataformak duen bozeramaleak irrati kate batean. Horrez gain, prest agertu da panpina erosi dutenen izenak justiziari emateko, hala eskatzen badiote.



Frantzia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Ikerketa batek melatonina luzaroan kontsumitzea bihotz-gaixotasunen bat izateko arriskuarekin lotu du

Amerikako Bihotzaren Elkarteak aurkeztutako lan batek eztabaida sortu du adituen artean, iradoki baitu urtebete baino gehiagoz melatonina hartzeak bihotz-gutxiegitasuna izateko arriskua areagotu dezakeela. Espezialistek lasaitasunerako deia egin dute, eta gogorarazi dute farmazietan errezetarik gabe saltzen diren produktuak ezin direla bi miligramotik gorakoak izan.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X