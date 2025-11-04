Shein, Aliexpress, Temu eta Wish jomugan, haur itxurako panpina sexualen salmentagatik
Frantziako Gobernuak Shein plataforma debekatzearekin mehatxu egin du, panpin horiek merkatutik erretiratzen ez baditu. Merkataritza elektronikoko erraldoia, bere aldetik, Frantziako Justiziarekin kolaboratzeko prest agertu da, Parisko Fiskaltzak ikerketa abiatu ondoren.
Shein, Aliexpress, Temu eta Wish merkataritza elektronikoko erraldoiak Frantziako gobernuaren jomugan daude, haur itxura duten panpina sexualak saltzeagatik eta adin txikikoentzako filtrorik gabe eduki pornografikoak zabaltzeagatik.
Hain zuzen ere, bart, Parisko Fiskaltzak lau ikerketa iragarri ditu ume itxurako panpina sexualen harira.
Pasa den larunbatean DGCCRF Frantziako Lehiaren, Kontsumoaren eta Iruzurren Jazarpenaren Zuzendaritza Nagusiak ohartarazi zuen Shein plataformak haur itxura duten panpina sexualak saltzen dituela.
Ondoren, antzeko produktuak hauteman zituen AliExpress plataforman ere.
Halaber, Temu eta Wish plataformen inguruko jardunaz ohartarazi du eduki pornografikoak zabaltzeagatik.
Shein, Justiziarekin kolaboratzeko prest
Shein plataforma txinatarra prest agertu Frantziako Justiziarekin kolaboratzeko eta ume itxurako panpina sexualak erosi dituztenen izenak jakinarazteko, Parisko Fiskaltzak irekitako ikerketaren harira.
"Justiziarekin % 100ean kolaboratuko dugu", esan du Quentin Ruffat Frantzian SHEIN plataformak duen bozeramaleak irrati kate batean. Horrez gain, prest agertu da panpina erosi dutenen izenak justiziari emateko, hala eskatzen badiote.
