Un grupo de mariachis recibe al expresidente de DYA Bizkaia a las puertas de la Audiencia Provincial

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mariatxi talde batek Bizkaiko DYAko presidente ohia hartu du Bizkaiko Lurralde Auzitegiaren atarian

Última actualización

El expresidente de la DYA de Bizkaia, Fernando Izaguirre, que desarrolló diversos cargos en la ONG entre 2006 y 2021, será juzgado a partir de este martes en la Audiencia Provincial de Bizkaia por supuesta apropiación de 4,75 millones de euros de la ONG. La Fiscalía, que le acusa de estafa, solicita para él 7 años de prisión.

Juicios Gobierno Vasco Sociedad

