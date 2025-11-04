Uno de los agentes investigados en el caso de Amaya Zabarte niega haberle dado una patada
La investigación por las lesiones sufridas por dos mujeres durante los incidentes en marzo de 2024, antes del partido entre la Real Sociedad y el París Saint Germain, da un nuevo paso; hoy han declarado tres ertzainas, uno como investigado y dos como testigos.
Uno de los agentes investigados por el caso de Amaya Zabarte, la seguidora de la Real Sociedad que resultó herida en la cabeza e ingresada en la UCI tras los altercados registrados en marzo de 2024 antes del partido ante el París Saint Germain, ha negado este martes haber propinado una patada en la cabeza a esta aficionada.
Así lo ha asegurado el abogado de la perjudicada, Iker Sarriegi, quien ha comparecido ante los periodistas en el exterior del Palacio de Justicia de San Sebastián tras haber asistido a la declaración de este ertzaina como investigado y a la de un segundo agente que lo ha hecho en calidad de testigo.
Sarriegi ha explicado que, en su comparecencia, el policía imputado no ha querido responder a sus preguntas, si bien sí ha relatado a la instructora que "en el transcurso de los incidentes, él iba corriendo y encontró un obstáculo y casi se cae". Según ha declarado, consiguió continuar su carrera sin propinar ninguna patada a nadie.
El segundo policía ha afirmado que su unidad no cargó y que no lanzó ninguna pelota de foam en aquel momento, según ha indicado Sarriegi.
Además de estos dos agentes, también estaba previsto que hoy declarasen como investigados otros seis ertzainas en el caso de María Martín, una segunda aficionada que también resultó lesionada en un ojo en los mismos incidentes y que está siendo instruido por el mismo juzgado aunque de forma independiente al de Zabarte.
Sin embargo, las declaraciones de estos policías han tenido que ser suspendidas por una confusión, ya que deberían haber sido citados a declarar en el caso de Zabarte y no en el de Martín, por lo que han sido emplazados para una nueva comparecencia el próximo 5 de diciembre, ha desvelado Sarriegi.
El letrado ha anunciado que también habrá una nueva citación para el caso de María Marín, aunque aún no hay fecha para este trámite.
