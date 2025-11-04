IKERKETA
Ikertu gisa deklaratu duen ertzainak ukatu egin du Amaya Zabarteri buruan ostikoa eman izana

Iazko martxoan, Realak eta PSGk jokatu zuten partidan ertzainek foam pilotak jaurti eta zauriak eragin omen zizkieten bi emakumeen salaketen instrukzioak beste pauso bat eman du gaur. Familiek behin eta berriro eskatu dituzten ertzainen deklarazioak hasi dira Donostian.

Amaya Zabarte, senarrarekin eta abokatuarekin. Artxiboko irudia.

EITB

Azken eguneratzea

Amaya Zabarteren auzian bi ertzainek deklaratu dute gaur; batek, ikertu gisa, eta besteak, lekuko bezala, Donostiako Justizia Jauregian. 2024ko martxoan, Reala-PSG Txapeldunen Ligako partidaren atarian, Anoeta inguruan izandako istiluetan Ertzaintzaren foam jaurtigai batek buruan jo zuen Zabarte, eta larri zaurituta eraman zuten Donostia Ospitalera. Zaintza Intentsiboen Unitatean egon zen ingresatuta 44 urteko irundarra. 

Deklarazioen ondoren, Iker Sarriegi biktimaren abokatuak hedabideen aurrean azaldu duenez, ikertu gisa deklaratu duen agenteak ukatu egin du Zabarteri buruan ostikoa eman izana. “Epaileari esan dio korrika zihoala, estropezu egin zuela eta aurrera jarraitzea lortu zuela, baina inolako momentutan ez zuela ostikorik eman”, azaldu du abokatuak. 

Lekuko gisa deklaratu duen ertzainaren arabera, berriz, bere unitateak ez zuen kargarik egin eta ez zuen foam pilotarik jaurti une hartan. 

Bi agente horiez gain, sei ertzain deklaratzekoak ziren gaurko saioan, baina akats bat egon da. Azken horiek Maria Martin gertakari haietan zauritutako beste emakumearen kasuarekin lotuta deitu dituzte deklaratzera, Zabarteren auzian deitu beharrean. 

Auzitegi bera ari da ikertzen bi kasuak, baina ikerketak banatuta, eta hor egon omen da nahasmendua. Azkenean, Sarriegik argitu duenez, abenduaren 5erako jarri diete hitzordua. 

