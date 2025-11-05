El Departamento de Seguridad activará avisos también el jueves y el viernes por impacto de olas en la costa

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar este jueves y viernes varios avisos amarillos por impacto en la costa de olas, en los momentos en los que se producirá la pleamar.



Estos avisos se suman a los activos para este miércoles, por riesgo de incendios forestales, fuertes rachas de viento y, entre las tres y las cinco de la tarde, por impacto de olas en la costa, ya que se espera que puedan alcanzar hasta dos metros.

El jueves los avisos se activarán entre las cuatro y las cinco de la mañana y entre las cuatro y las seis de la tarde, en ambos casos coincidiendo con la pleamar. De madrugada se espera que la ola dominante pueda llegar al metro y medio, pero por la tarde la altura podría ser de hasta dos metros y medio.

El viernes el aviso amarillo será entre las cuatro y las seis de la mañana, por olas que, de nuevo, podrían alcanzar los dos metros y medio.