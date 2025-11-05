Avisos por oleaje
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Departamento de Seguridad activará avisos también el jueves y el viernes por impacto de olas en la costa

Estos avisos se suman a los activos para este miércoles, por riesgo de incendios forestales, fuertes rachas de viento y, entre las tres y las cinco de la tarde, por impacto de olas en la costa, ya que se espera que puedan alcanzar hasta dos metros.
Olas en San Sebastián.
Euskaraz irakurri: Segurtasun Sailak abisu bereziak ezarriko ditu kostaldean ostegunean eta ostiralean ere, olatuengatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar este jueves y viernes varios avisos amarillos por impacto en la costa de olas, en los momentos en los que se producirá la pleamar.

Estos avisos se suman a los activos para este miércoles, por riesgo de incendios forestales, fuertes rachas de viento y, entre las tres y las cinco de la tarde, por impacto de olas en la costa, ya que se espera que puedan alcanzar hasta dos metros.

El jueves los avisos se activarán entre las cuatro y las cinco de la mañana y entre las cuatro y las seis de la tarde, en ambos casos coincidiendo con la pleamar. De madrugada se espera que la ola dominante pueda llegar al metro y medio, pero por la tarde la altura podría ser de hasta dos metros y medio.

El viernes el aviso amarillo será entre las cuatro y las seis de la mañana, por olas que, de nuevo, podrían alcanzar los dos metros y medio.

Alertas Meteorológicas Gipuzkoa Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

SAN SEBASTIÁN, 15/09/2025.- Primera jornada del juicio presidido por el juez, Augusto Maeso (d), celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra el masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a tres adolescentes .EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Condenado a 26 años de cárcel el masajista que agredió sexualmente a tres menores

La Audiencia de Gipuzkoa, que ha ordenado ya su ingreso en prisión, le impone 14 años de cárcel por los dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años (siete años por cada víctima), 10 años por el delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y dos años por ciberacoso sexual infantil, además de 17 años de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, y el pago de una indemnización total de 40 000 euros a las tres víctimas, entre otras medidas.

Cargar más
Publicidad
X