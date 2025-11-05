Olatuengatiko abisuak
Segurtasun Sailak abisu bereziak ezarriko ditu kostaldean ostegunean eta ostiralean ere, olatuengatik

Abisu berri horiek asteazken honetarako daudenei gehitu behar zaizkie; gaur indarrean dira abisuak baso-suteengatik, haize-bolada bortitzengatik eta, arratsaldeko hirurak eta bostak bitartean, kostaldean, olatuengaik, bi metrorainoko olatuak espero baitira.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak hainbat abisu hori aktibatuko ditu ostegun eta ostiral honetan olatuengatik, itsasgora izango den unean.

Abisu berri horiek asteazken honetarako daudenei gehitu behar zaizkie; gaur indarrean dira abisuak baso-suteengatik, haize-bolada bortitzengatik eta, arratsaldeko hirurak eta bostak bitartean, kostaldean, olatuengaik, bi metrorainoko olatuak espero baitira.

Ostegunean goizeko laurak eta bostak bitartean eta arratsaldeko laurak eta seiak bitartean aktibatuko dira abisuak, bietan itsasgorarekin batera. Goizaldean olatu nagusia metro eta erdira iristea espero da, baina arratsaldean bi metro eta erdikoa ere izan daiteke.

Ostiralean abisu horia goizeko laurak eta seiak bitartean jarriko da indarrean, olatuak bi metro eta erdira ere hel daitezkeelako.

Alerta Meteorologikoak Gipuzkoa Bizkaia Gizartea

