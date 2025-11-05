El expresidente de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) en Bizkaia, Fernando Izaguirre, ha negado estar detrás del presunto desfalco de 4,7 millones de esa ONG, y ha asegurado que su única pretensión era fortalecer su actividad en el sector del transporte sanitario en Catalunya, pero "se perdió todo".

La segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Bizkaia ha comenzado con la declaración de Izagirre, acusado de los presuntos delitos de administración desleal y de falsedad en documento mercantil, los mismos de los que se acusa a su socio en otras empresas que, según las acusaciones, recibían el dinero desviado de la DYA, Juan Diego Gallardo.

Izaguirre ha asegurado que no tiene "ni idea" de contabilidad y ha responsabilizado del traspaso de hasta 5 millones de fondos que recaudaba la ONG a varias mercantiles de las que era socio o administrador, a un empleado de una de esas empresas.

Ayer, en la primera jornada del juicio, Santiago Gonzalo, que asumió la presidencia de la DYA cuando Izagirre dejó el puesto para asumir el cargo de director de Emergencias del Gobierno vasco, aseguró que recibió de parte del abogado que asesoraba a la ONG "una montaña de papeles" con supuestas irregularidades en la gestión de la entidad, y que tuvo que encargar la actuación de un "forense financiero" para aclarar "ese desbarajuste" de las cuentas.

Javier Liz, que fue gerente de la ONG desde 2021, afirmó que recibió "una tesorería muy preocupante", con todos sus inmuebles hipotecados y que se habían concedido más de 5 millones de préstamos a una filial" y que no encontró "nada que sostuviera esos pagos".