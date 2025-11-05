Bizkaiko DYAko presidente ohiak epaiketan ukatu egin du erakundearen dirua desbideratu izana
Fernando Izaguirrek ziurtatu duenez, bere asmo bakarra Kataluniako osasun-garraioaren sektorean erakundearen jarduera indartzea zen, baina "dena alferrik izan zen".
Fernando Izaguirre Bizkaiko DYAko presidente ohiak epaiketan ukatu egin du gobernuz kanpoko erakundearenak ziren 4,7 milioi euro bereganatu izana. Are gehiago, epailearen aurrean adierazi du bere asmo bakarra Kataluniako osasun-garraioaren sektorean DYAren jarduera indartzea zela, baina "dena alferrekoa" izan omen zen.
Bizkaiko Auzitegian egiten ari diren epaiketaren bigarren saioa Izaguirreren deklarazioarekin hasi da, eta, ondoren, haren bazkide Juan Diego Gallardoren txanda izango da. Biei ala biei administrazio desleiala eta merkataritza-dokumentuak faltsutzea leporatzen diete.
Izaguirrek azaldu duenez, ez daki "ezertxo ere" kontabilitateari buruz, eta DYAk biltzen zituen 5 milioiko funtsak langile bati eskualdatu zizkion.
Epaiketaren lehen egunean, Santiago Gonzalok —Izaguirrek presidente izateari utzi zionean zuzendari kargua hartu zuenak— nabarmendu zuen GKEaren abokatuak ustezko irregulartasunak agerian uzten zituen "paper sorta bat" eman ziola, eta "desoreka hori" argitzeko "forentse finantzario" bat kontratatu behar izan zuela.
Javier Lizek, 2021etik gobernuz kanpoko erakundearen gerentea izan zenak, bere aldetik, adierazi du elkartearen egoera ekonomikoa "kezkagarria" zela, eta higiezin guztiak hipotekatuta zaudela eta 5 milioi baino gehiago eman zizkiola maileguan filial bati.
Epaiketak asteartean jarraituko du bi auzipetuen deklarazioarekin, eta ondoren aldeek behin betiko txostenak aurkeztuko dituzte.