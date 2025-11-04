Epaiketa
DYAko presidente ohiaren iruzurra egiaztatu dute lekukoek, akusazioaren ustez

Epaiketak asteartean jarraituko du bi auzipetuen deklarazioarekin, eta ondoren aldeek behin betiko txostenak aurkeztuko dituzte.

DYAren ibilgailu bat, artxiboko irudi batean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pablo Münzenmayer Errepideko Laguntza Elkarteko (DYA) abokatuak balioetsi egin du lekukoek eta perituek froga nahikoak aurkeztu izana Fernando Izagirre eta haren bazkide Juan Diego Gallardo zigortzeko. Lehenengoa DYAko presidente izan zen, 2021era arte eta, bere bazkidearekin batera, ustez 4,7 milioi bereganatu zituen.

Bizkaiko Auzitegian egiten ari diren epaiketaren lehen eguna amaitzean, Münzenmayerrek, akusazio partikularra denak, azaldu du aretoan entzundako testigantzek egiaztatzen dutela biek batera jardun zutela 5 milioi euro inguru DYAko funtsetatik beste sozietate batzuetara lekualdatzeko, horietako administratzaile edo bazkide zirela aprobetxatuta.

Horregatik, bihar behin betiko txostenean eskatuko du bi ikertuak administrazio desleialeko delitu baten erruduntzat jotzeko eta 8 urteko espetxe-zigorra ezartzeko. Bestalde, Emergencias Plus enpresaren ordezkari gisa jarduten duen beste akusazio partikularrak, 6 urtera mugatuko du delitu horrengatiko zigor-eskaera.

Horrez gain, bi urte eta erdiko zigorra erreklamatuko dute merkataritza-dokumentuak faltsutzeagatik.

Fiskaltzak, bere aldetik, 7 urteko kartzela-zigorra eskatu du Izagirrerentzat eta laukoa Gallardorentzat.

Lekukoen artean, Santiago Gonzalok, Izagirrek presidente izateari utzi zionean Eusko Jaurlaritzako Larrialdietako zuzendari kargua hartu zuenak, harridura agertu du GKEari aholkuak ematen zizkion abokatuaren partetik "paper sorta bat" jaso duelako, erakundearen kudeaketan ustezko irregulartasunak erakusten duena.

Kontuetako "desoreka hori" argitzeko "forentse finantzario" baten jarduera enkargatu behar izan zuen, Izagirrek ez zuelako dokumentaziorik aurkeztu DYAk beste erakunde batzuei emandako "maileguak" justifikatzeko, ezta DYAren txartelaren bidez egindako 35.000 euroko online erosketak ere.

Azaldu duenez, "DYAko batzordeko kide batek ere ez zekien sozietateak milioi askoko maileguak egiten zizkiola Emergengy Plusi”, ustez DYAren Giza Baliabideak kudeatzeko sortutako filialari, GKE hori lehiaketa publikoetara aurkezteko gaituko zuenari, eta, ondoren, funts horiek beste sozietate batzuetara joaten zirela eta ikertutako bien eskuetan amaitzen zutela.

Javier Liz Gobernuz Kanpoko Erakundearen gerentea izan zen 2021etik, eta ziurtatu du "oso diruzaintza kezkagarria" jaso zuela, bere higiezin guztiak hipotekatuta zaudela, eta 5 milioi mailegu baino gehiago eman zizkiotela filial bati.

"Ez nuen ezer aurkitu ordainketa horiei eusteko", ezta ezer ere azaltzeko kreditu horietatik 4,7 milioi zergatik amaitu ziren Ambulancias Barcelonan, 2011tik aktibo ez zegoen enpresa batean. Bartzelonara bidaiatzea erabaki zuen "operazio arraro" horiek ikertzeko.

Jakin zuen enpresa horretatik, aldi berean, "DYArekin zerikusirik ez zuten" beste bi merkataritza-enpresetara desbideratzen zirela, eta Izagirre eta Gallardo horien administratzaile edo bazkide zirela. Hori dela eta, DYAko zuzendaritzak balizko delitua salatzea erabaki zuen.

DYAren zor hori "kobraezina" zela jakin ondoren, elkartea desegitearen kausan sartu zen, eta, ondoren, hartzekodunen konkurtsoan.

Izagirre, Galdakaoko Udaleko EAJko zinegotzia izateaz gain, DYAko koordinatzaile nagusi kargua hartu zuen 2006an, eta erakundeko presidente izan zen 2016tik 5 bat urtez. Denbora horretan, egoitza Katalunian duten hainbat enpresatan duen bazkidearekin, Gallardorekin, lankidetzan, ongintzako erakundetik funtsak desbideratu zituen merkataritza-enpresa horietara. Horixe ziurtatu dute salatzaileek, eta probatutzat eman dute.

Epaiketak bihar jarraituko du bi auzipetuen deklarazioarekin, eta ondoren bi aldeek behin betiko txostenak aurkeztuko dituzte.

