CONDENA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Condenado a 26 años de cárcel el masajista que agredió sexualmente a tres menores

Durante el juicio, celebrado el pasado septiembre, la Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercían las víctimas y sus familiares solicitaron penas que sumaban 45 años de cárcel para este hombre.
GRAFCAV6010. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 05/11/2025.- El magistrado que preside la sala en la Audiencia de Gipuzkoa, Augusto Maeso (c), durante el acto de lectura pública del fallo de la sentencia del caso del masajista acusado de agredir sexualmente a tres menores en San Sebastián. EFE/Juan Herrero.
Euskaraz irakurri: 26 urteko kartzela-zigorra ezarri diote hiru adingaberi sexu-erasoa egiteagatik akusatutako masajistari
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El masajista de San Sebastián acusado de agredir sexualmente a tres chicas menores, de 13, 14 y 15 años, ha sido condenado este miércoles a penas que suman 26 años de cárcel por la Audiencia de Gipuzkoa, han informado fuentes del caso.

El fallo ha sido dado a conocer a las partes en una sesión que ha tenido lugar en audiencia púbica en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Durante el juicio, celebrado el pasado septiembre, la Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercían las víctimas y sus familiares solicitaron penas que sumaban 45 años de cárcel para este hombre.

Según mantuvo el Ministerio Público en la vista, los hechos sucedieron en 2021, año en el que el encausado se ofreció a dar unos masajes a las víctimas "con el fin de aliviarles la tensión".

Avance.

Juicios Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Los técnicos sanitarios afrontan su cuarta jornada de huelga con el objetivo de equipararse a los europeos

Técnicos superiores y especialistas sanitarios han secundado hoy la cuarta jornada de huelga a nivel estatal. Reivindican que en el Estado español estos títulos se siguen obteniendo a través de la Formación Profesional y en Europa estas titulaciones son grados universitarios. Además, solicitan el reconocimiento de un perfil profesional diferenciado de las profesiones de tratamiento y seguimiento de Enfermería.

Cargar más
Publicidad
X