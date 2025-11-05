El masajista de San Sebastián acusado de agredir sexualmente a tres chicas menores, de 13, 14 y 15 años, ha sido condenado este miércoles a penas que suman 26 años de cárcel por la Audiencia de Gipuzkoa, han informado fuentes del caso.

El fallo ha sido dado a conocer a las partes en una sesión que ha tenido lugar en audiencia púbica en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Durante el juicio, celebrado el pasado septiembre, la Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercían las víctimas y sus familiares solicitaron penas que sumaban 45 años de cárcel para este hombre.

Según mantuvo el Ministerio Público en la vista, los hechos sucedieron en 2021, año en el que el encausado se ofreció a dar unos masajes a las víctimas "con el fin de aliviarles la tensión".

