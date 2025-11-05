KONDENA
Hiru adingaberi sexu-erasoak egin zizkion masajistari 26 urteko kartzela-zigorra ezarri diote

Joan den irailean egindako epaiketan, Fiskaltzak eta biktimen eta haien senideen akusazio partikularrek 45 urteko espetxe-zigorra eskatu zuten.

Agentziak | EITB

Donostiako masajistari 26 urteko kartzela-zigorra ezarri diote asteazken honetan, 13, 14 eta 15 urteko hiru neskari sexu-erasoa egitea egotzita, Gipuzkoako Auzitegiak jakinarazi duenez.

Epaia Probintzia Auzitegiko Lehen Sekzioko jendaurreko entzunaldian jakinarazi zaie alderdiei.

Joan den irailean egindako epaiketan, Fiskaltzak eta biktimen eta haien senideen akusazio partikularrek 45 urteko espetxe-zigorra eskatu zuten.

Ministerio Publikoak auzi saioan adierazi zuenez, 2021ean izan ziren gertakariak, eta urte horretan auzipetutako gizonezkoak bere burua eskaini zuen biktimei masajeak emateko, "tentsioa arintzeko asmoz".

