Vueling deberá indemnizar a una mujer con esclerosis múltiple a la que no permitió embarcar su moto adaptada
La aerolínea Vueling ha sido condenada a indemnizar con 1500 euros más los correspondientes intereses legales a una mujer con esclerosis múltiple a la que no permitió embarcar la moto adaptada con la que se desplazaba en un vuelo de regreso a Bilbao desde Sevilla.
Los hechos se produjeron en diciembre de 2021, cuando la afectada acudió a Sevilla junto a un acompañante, tras contratar el viaje con una agencia que puso en conocimiento de Vueling todas las características del vehículo "para confirmar que podía viajar" con él.
La resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Bergara aclara que, "con los datos del modelo y tipo de batería" de la moto, la compañía les confirmó que "podían viajar sin problemas dejándola a las puertas del avión", como así sucedió en el viaje de ida de Bilbao a la capital andaluza, en el que el vehículo voló "sin inconvenientes en el avión".
No obstante, en el trayecto de regreso, el comandante no les dejó entrar en el aparato y "tuvieron que ser desalojados por la Guardia Civil, no pudiendo finalmente embarcar" en el avión con el argumento de que no estaba permitido transportar la batería de litio de la moto adaptada.
Esta circunstancia obligó a los perjudicados a alquilar un coche en Sevilla para regresar a Bilbao primero y desplazarse después hasta el lugar en el que residen, por lo que reclamaron a la aerolínea una compensación de 1500 euros por el alquiler del automóvil, el kilometraje, la denegación del embarque, el vuelo no utilizado y el daño moral sufrido.
