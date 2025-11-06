EPAIA
Vuelingek kalte-ordaina eman beharko dio esklerosia duen emakume bati, motoa hegazkinera sartzen ez uzteagatik

2021ean gertatu zen, Sevilla-Bilbo hegaldi batean. Salaketa jarri zuen emakumeak mugikortasun arazoak ditu, esklerosi anizkoitzak eragindakoak. Motoa behar du bidaiatzeko. 

 

eropuerto vueling
Txikizioaren irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Vueling aire-konpainiak 1.500 euroko kalte-ordaina eman beharko dio esklerosi anizkoitza gaixotasuna duen emakume bati, hark mugitzeko behar zuen egokitutako mota hegazkinean sartzen ez uzteagatik. Auzibideak eragindako gastuak ere ordaindu beharko dizkio. 

2021eko abenduan gertatu zen, Sevillatik Bilborako hegaldi batean. Kaltetuak eta bere bikotekideak bidaia-agentzia baten bidez erosi zituzten hegazkin-txartelak, eta aurrez jakinarazi zuten motoa eramango zutela. 

Bergarako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 4 zenbakiko Epaitegiak kaleratutako epaiak dio Vuelingek aurrez bazuela  "motoaren ezaugarrien eta bateriaren berri”, eta txartelak saltzerakoan, ez zuela oztoporik jarri. Hain zuzen, joaneko hegaldian, Bilbotik Sevillarakoan, ez zuten arazorik izan eta motoa hegazkinaren sotoan sartu ahal izan zuten. 

Arazoa itzuleran izan zuten. Hegaldiko komandanteak ez zion emakumeari sartzen utzi eta bikoteak kanpoan geratu behar izan zuten. Itxuraz, motoaren bateria zen arazoa: litiodun bateriak ezin direla hegazkineratu esan zieten. 

Egoera horren aurrean, bikoteak auto bat alokatu behar izan zuen Sevillatik Bilborako bidea egiteko. Hala, alokairuaren, kilometrajearen eta erabili ezin izan zituzten hegazkin-txartelen gastuak erreklamatu zizkioten aire-konpainiari, eta baita ere, kalte moralengatik eragindako kalte-ordaina ere. 

Bilboko Aireportua Bilbo Bizkaia Epaiketak Gizartea

