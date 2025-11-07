Banco de Alimentos

Los 5 alimentos que más se necesitan en la Gran Recogida, y otros que no sabías que podías donar

La gran recogida solidaria vuelve este 7 y 8 de noviembre con el lema “Un kilo de empatía”. Una iniciativa en la que cada donación importa y en la que ciertos alimentos empiezan a escasear.

Cesta de la compra para la recogida de alimentos
Naiara Ballesteros | EITB

Última actualización

Este 7 y 8 de noviembre vuelve la gran recogida solidaria del Banco de Alimentos bajo el lema “Un kilo de empatía".

La campaña busca llenar las despensas de cientos de familias vulnerables con productos básicos y, especialmente, con alimentos infantiles.

Cada bote, cada caja y cada donación cuentan: "Kilo a kilo sumamos mucho".

Desde la entidad vizcaína, Cayetana López-Tapia, alerta de que hay cinco artículos especialmente necesarios.

 

1. Aceite

Fundamental para la cocina diaria y con alto valor nutricional.

 Es uno de los productos más demandados y menos donados

Botellas de aceite

2. Alimentos infantiles

Leches infantiles

  • Leche de inicio (0-6 meses), de continuación (6-12 meses), de crecimiento (a partir de 12 meses), leches especiales (sin lactosa, antirreflujo, hidrolizadas).

Potitos y tarritos

  • Potitos de fruta (manzana, pera, plátano, etc.), de verdura y carne (pollo, ternera, cordero), de pescado o mixtos, potitos ecológicos (sin azúcares añadidos).

Cereales infantiles

  • Cereales con y sin gluten, integrales o ecológicos, papillas instantáneas de cereales variados, galletas y biscotes infantiles.

Comidas preparadas infantiles

  • Cremas o purés listos para calentar, sopas o caldos adaptados sin sal añadida, pouches de fruta o yogur (formato individual).

Otros productos infantiles

  • Zumos 100 % fruta sin azúcares añadidos, yogures infantiles (larga duración o en polvo), snacks saludables (maíz inflado, barritas sin azúcares, etc.), agua mineral infantil o sin gas.

“Nos cuesta mucho cubrir las necesidades de los más pequeños”

Potitos de verduras

3. Conservas de pescado

Atún, sardinas, mejillones, caballa... Proporcionan proteínas de calidad y se conservan bien.

Ideal para personas sin acceso a cocina completa

Latas de consrvas de pescado

4. Tomate

Frito o triturado, aporta sabor y variedad a comidas sencillas. 

Muy útil para combinar con pasta, arroz o legumbres

Tomate frito

5. Productos de repostería y desayuno

Galletas, cacao soluble o bizcochos industriales.

Más allá del sustento básico, también es importante aportar "pequeños momentos de alegría"

Productos de desayuno

Desde el Banco de Alimentos de Bizkaia recuerdan que hay productos que no forman parte de la cesta de la compra habitual, pero que son igual de necesarios para muchas familias. 

Artículos de limpieza e higiene personal, como pañales, compresas, geles o desodorantes, son donaciones muy valiosas que “se agradecen tanto como la comida”, señalan desde la organización.

Limpieza e higiene personal

También se pueden entregar productos sin gluten o sin lactosa, cada vez más demandados; comida para mascotas, destinada a familias con animales en situación vulnerable; y alimentos étnicos, pensados para hogares de diferentes culturas que también reciben apoyo del banco.

