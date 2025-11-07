Los 5 alimentos que más se necesitan en la Gran Recogida, y otros que no sabías que podías donar
La gran recogida solidaria vuelve este 7 y 8 de noviembre con el lema “Un kilo de empatía”. Una iniciativa en la que cada donación importa y en la que ciertos alimentos empiezan a escasear.
Este 7 y 8 de noviembre vuelve la gran recogida solidaria del Banco de Alimentos bajo el lema “Un kilo de empatía".
La campaña busca llenar las despensas de cientos de familias vulnerables con productos básicos y, especialmente, con alimentos infantiles.
Cada bote, cada caja y cada donación cuentan: "Kilo a kilo sumamos mucho".
Desde la entidad vizcaína, Cayetana López-Tapia, alerta de que hay cinco artículos especialmente necesarios.
1. Aceite
Fundamental para la cocina diaria y con alto valor nutricional.
Es uno de los productos más demandados y menos donados
2. Alimentos infantiles
Leches infantiles
Leche de inicio (0-6 meses), de continuación (6-12 meses), de crecimiento (a partir de 12 meses), leches especiales (sin lactosa, antirreflujo, hidrolizadas).
Potitos y tarritos
Potitos de fruta (manzana, pera, plátano, etc.), de verdura y carne (pollo, ternera, cordero), de pescado o mixtos, potitos ecológicos (sin azúcares añadidos).
Cereales infantiles
Cereales con y sin gluten, integrales o ecológicos, papillas instantáneas de cereales variados, galletas y biscotes infantiles.
Comidas preparadas infantiles
Cremas o purés listos para calentar, sopas o caldos adaptados sin sal añadida, pouches de fruta o yogur (formato individual).
Otros productos infantiles
Zumos 100 % fruta sin azúcares añadidos, yogures infantiles (larga duración o en polvo), snacks saludables (maíz inflado, barritas sin azúcares, etc.), agua mineral infantil o sin gas.
“Nos cuesta mucho cubrir las necesidades de los más pequeños”
3. Conservas de pescado
Atún, sardinas, mejillones, caballa... Proporcionan proteínas de calidad y se conservan bien.
Ideal para personas sin acceso a cocina completa
4. Tomate
Frito o triturado, aporta sabor y variedad a comidas sencillas.
Muy útil para combinar con pasta, arroz o legumbres
5. Productos de repostería y desayuno
Galletas, cacao soluble o bizcochos industriales.
Más allá del sustento básico, también es importante aportar "pequeños momentos de alegría"
Desde el Banco de Alimentos de Bizkaia recuerdan que hay productos que no forman parte de la cesta de la compra habitual, pero que son igual de necesarios para muchas familias.
Artículos de limpieza e higiene personal, como pañales, compresas, geles o desodorantes, son donaciones muy valiosas que “se agradecen tanto como la comida”, señalan desde la organización.
También se pueden entregar productos sin gluten o sin lactosa, cada vez más demandados; comida para mascotas, destinada a familias con animales en situación vulnerable; y alimentos étnicos, pensados para hogares de diferentes culturas que también reciben apoyo del banco.
Te puede interesar
Albaola bota este viernes en Pasaia el casco de la nao San Juan, réplica del ballenero vasco del siglo XVI
A las 15:30 horas, el casco de la nao San Juan tocará el agua por primera vez, cerrando más de una década de trabajo artesanal en el astillero Albaola. Sigue en directo, la botadura en orain.eus.
La nao San Juan: el ballenero vasco que renació de las aguas del Atlántico
El barco ballenero San Juan fue uno de los muchos que se construyeron durante el siglo XVI en Pasaia, centro clave de la industria naval vasca. En la primavera de 1565 se hundió frente a la costa canadiense y permaneció olvidado bajo el mar durante más de 400 años. Su hallazgo en 1978 revela una historia apasionante sobre el comercio y la herencia marítima vasca.
La ría se desborda en Zorrozaurre por las mareas vivas
La ría de Bilbao ha vuelto a desbordarse este jueves en algunos puntos de Zorrozaurre debido a las mareas vivas. El aviso amarillo de Euskalmet por riesgo marítimo-costero se mantendrá hasta el sábado.
Foronda estrena vuelos de Volotea a Madrid y Barcelona
Serán cuatro por semana entre Vitoria-Gasteiz y las dos ciudades, aunque temporalmente serán de dos por semana durante el mes de enero.
Kontseilua llama a activar el movimiento euskaltzale para dar un nuevo impulso al euskera
Euskalgintzaren Kontseilua ha presentado la declaración "Euskaltzaleon garaia da", en un acto realizado junto al santuario de Aranzazu, un lugar cargado de simbolismo para el euskera. Buscan activar el movimiento euskaltzale, para dar un nuevo impulso a la revitalización del euskera. Han vuelto a hacer un llamamiento a llenar de miles de euskaltzales el Bilbao Arena el 27 de diciembre.
Bruselas descarta bloquear a Shein en la UE pese a la ofensiva de Francia
Esta ofensiva del Gobierno francés por la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil, coincide con la inauguración este miércoles de la primera tienda física de Shein, a dos pasos de la catedral de Notre-Dame.
Los campamentos de la CAV tendrán que firmar una "declaración responsable" sobre su actividad
El Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) están preparando un nuevo protocolo en materia de campamentos y albergues, tras lo ocurrido en el campamento de Bernedo.
El Gobierno español ordena medidas preventivas contra la gripe aviar
Las medidas, que afectarán a las aves de corral y criaderos en zonas concretas de riesgo y vigilancia, estarán en vigor a partir del 10 de noviembre. Varios municipios de Álava y Navarra son considerados de riesgo. En cualquier caso, las autoridades han pedido actuar con diligencia ante el virus procedente de Europa para evitar los daños que puedan acarrear los contagios y la propagación del virus.
La incidencia de la gripe se "está atenuando" en Bizkaia gracias a la vacunación
Osakidetza ha vacunado contra esta enfermedad respiratoria a 417 744 personas, un 11 % más que el año pasado.