Este 7 y 8 de noviembre vuelve la gran recogida solidaria del Banco de Alimentos bajo el lema “Un kilo de empatía".

La campaña busca llenar las despensas de cientos de familias vulnerables con productos básicos y, especialmente, con alimentos infantiles.

Cada bote, cada caja y cada donación cuentan: "Kilo a kilo sumamos mucho".

Desde la entidad vizcaína, Cayetana López-Tapia, alerta de que hay cinco artículos especialmente necesarios.