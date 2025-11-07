Bilketa Nagusian ezinbestekoak diren 5 elikagaiak, eta eman zenitzakeenik ez zenekien beste batzuk
Elikagaien Bilketa Nagusia azaroaren 7an eta 8an izango da “Kilo bat enpatia” lelopean. Ekimen horretan, donazio guztiek garrantzi handia dute, eta elikagai jakin batzuk urriak dira.
Azaroaren 7an eta 8an, ostiral eta labrunbatean, Elikagaien Bankuaren Bilketa Nagusia itzuliko da, “Kilo bat enpatia” lelopean.
Kanpainak ehunka familia zaurgarriren despentsak oinarrizko produktuekin bete nahi ditu, eta, bereziki, haurrentzako elikagaiekin.
Poto, kutxa eta ale guzti-guztiek sekulako garrantzia dute: "Kiloz kilo, asko batzen dugu".
Cayetana Lopez-Tapia erakundearen Bizkaiko taldeko kideak ohartarazi du bost produktu direla bereziki premiazkoak.
1. Olioa
Funtsezkoa da egunerokoan kozinatzeko, eta nutrizio-balio handia du.
Gehien eskatzen den eta gutxien ematen den produktuetako bat da
2. Haurrentzako elikagaiak
Haurrentzako esneak
Hasierako esnea (0-6 hilabete), jarraipenekoa (6-12 hilabete), hazkuntzakoa (12 hilabetetik aurrera), esne bereziak (laktosarik gabeak, errefluxuaren aurkakoak, hidrolizatuak).
Potekoak
Fruta (sagarra, udarea, banana, etab.), barazki eta haragizkoak (oilaskoa, txahalkia, arkumea), arrainezkoak zein mistoak, eta poteko jan ekologikoak (azukre erantsirik gabekoak).
Haurrentzako zerealak
Zerealak, glutendunak eta gabekoak, integralak eta ekologikoak, berehala egiteko zereal ugaridun ahiak, gailetak eta haurrentzako biskoteak.
Haurrentzako janari prestatuak
Berotzeko prest dauden kremak eta pureak, erantsitako gatzik gabeko zopa eta salda egokituak, fruta-postreak eta jogurta (ale bakarrekoak).
Haurrentzako beste produktu batzuk
Zukuak % 100 azukre gehigarririk gabeko fruta, haurrentzako jogurtak (iraupen luzekoak eta hautsak), zizka-mizka osasungarriak (arto-tortak, azukrerik gabeko barratxoak, etab. ), haurrentzako ur minerala edo gasik gabea.
"Asko kostatzen zaigu txikienen beharrak asetzea"
3. Arrain-kontserbak
Atuna, sardinak, muskuiluak, berdela... Kalitatezko proteinak ematen dituzte eta ongi kontserbatzen dira.
Ezin hobea sukalde osoa eskura ez duten pertsonentzat
4. Tomatea
Frijitua edo birrindua, zaporea du, eta aukera ematen du jan eginerrazak prestatzeko.
Oso erabilgarria pastarekin, arrozarekin edo lekaleekin konbinatzeko
5. Gozogintzako eta gosaltzeko produktuak
Galletak, kakao disolbagarria eta bizkotxo industrialak.
Oinarrizko sostengutik harago, "alaitasun une txikiak" ekartzea ere garrantzitsua da
Bizkaiko Elikagaien Bankuak gogorarazi du zenbait produktu ez direla ohiko erosketa-saskiaren parte, baina familia askorentzat ere beharrezkoak direla.
Garbiketa eta higiene pertsonalerako artikuluak, pixoihalak, konpresak, gelak eta desodoranteak, esaterako, dohaintza oso baliotsuak dira, eta “janaria bezainbeste eskertzen dira”, adierazi dute antolatzaileek.
Glutenik eta laktosarik gabeko produktuak ere eman daitezke, gero eta gehiago eskatzen baitira; maskotentzako janaria, animaliak dituzten eta egoera zaurgarrian dauden familientzat; eta elikagai etnikoak, kultura aniztasunari erantzuteko.
