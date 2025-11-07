Elikagaien Bankua

Bilketa Nagusian ezinbestekoak diren 5 elikagaiak, eta eman zenitzakeenik ez zenekien beste batzuk

Elikagaien Bilketa Nagusia azaroaren 7an eta 8an izango da “Kilo bat enpatia” lelopean. Ekimen horretan, donazio guztiek garrantzi handia dute, eta elikagai jakin batzuk urriak dira.

Elikagaiak biltzeko erosketa-saskia
author image

Naiara Ballesteros | EITB

Azken eguneratzea

Azaroaren 7an eta 8an, ostiral eta labrunbatean, Elikagaien Bankuaren Bilketa Nagusia itzuliko da, “Kilo bat enpatia” lelopean.

Kanpainak ehunka familia zaurgarriren despentsak oinarrizko produktuekin bete nahi ditu, eta, bereziki, haurrentzako elikagaiekin.

Poto, kutxa eta ale guzti-guztiek sekulako garrantzia dute: "Kiloz kilo, asko batzen dugu".

Cayetana Lopez-Tapia erakundearen Bizkaiko taldeko kideak ohartarazi du bost produktu direla bereziki premiazkoak.

1. Olioa

Funtsezkoa da egunerokoan kozinatzeko, eta nutrizio-balio handia du.

Gehien eskatzen den eta gutxien ematen den produktuetako bat da

Olio-botilak

2. Haurrentzako elikagaiak

Haurrentzako esneak

  • Hasierako esnea (0-6 hilabete), jarraipenekoa (6-12 hilabete), hazkuntzakoa (12 hilabetetik aurrera), esne bereziak (laktosarik gabeak, errefluxuaren aurkakoak, hidrolizatuak).

Potekoak

  • Fruta (sagarra, udarea, banana, etab.), barazki eta haragizkoak (oilaskoa, txahalkia, arkumea), arrainezkoak zein mistoak, eta poteko jan ekologikoak (azukre erantsirik gabekoak).

Haurrentzako zerealak

  • Zerealak, glutendunak eta gabekoak, integralak eta ekologikoak, berehala egiteko zereal ugaridun ahiak, gailetak eta haurrentzako biskoteak.

Haurrentzako janari prestatuak

  • Berotzeko prest dauden kremak eta pureak, erantsitako gatzik gabeko zopa eta salda egokituak, fruta-postreak eta jogurta (ale bakarrekoak).

Haurrentzako beste produktu batzuk

  • Zukuak % 100 azukre gehigarririk gabeko fruta, haurrentzako jogurtak (iraupen luzekoak eta hautsak), zizka-mizka osasungarriak (arto-tortak, azukrerik gabeko barratxoak, etab. ), haurrentzako ur minerala edo gasik gabea.

"Asko kostatzen zaigu txikienen beharrak asetzea"

Barazki-potoak

3. Arrain-kontserbak

Atuna, sardinak, muskuiluak, berdela... Kalitatezko proteinak ematen dituzte eta ongi kontserbatzen dira.

Ezin hobea sukalde osoa eskura ez duten pertsonentzat

Arrain-kontsulen latak

4. Tomatea

Frijitua edo birrindua, zaporea du, eta aukera ematen du jan eginerrazak prestatzeko.

Oso erabilgarria pastarekin, arrozarekin edo lekaleekin konbinatzeko

Tomate frijitua

5. Gozogintzako eta gosaltzeko produktuak

Galletak, kakao disolbagarria eta bizkotxo industrialak.

Oinarrizko sostengutik harago, "alaitasun une txikiak" ekartzea ere garrantzitsua da

Gosaltzeko produktuak

Bizkaiko Elikagaien Bankuak gogorarazi du zenbait produktu ez direla ohiko erosketa-saskiaren parte, baina familia askorentzat ere beharrezkoak direla.

Garbiketa eta higiene pertsonalerako artikuluak, pixoihalak, konpresak, gelak eta desodoranteak, esaterako, dohaintza oso baliotsuak dira, eta “janaria bezainbeste eskertzen dira”, adierazi dute antolatzaileek.

Garbiketa eta higiene pertsonala

Glutenik eta laktosarik gabeko produktuak ere eman daitezke, gero eta gehiago eskatzen baitira; maskotentzako janaria, animaliak dituzten eta egoera zaurgarrian dauden familientzat; eta elikagai etnikoak, kultura aniztasunari erantzuteko.

