Bolaños anuncia la creación de una comisión mixta para reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha anunciado esta tarde la creación de un órgano mixto que logre la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito educativo de la Iglesia Católica, sobre todo en aquellos casos en los que ya no es posible acudir a la vía judicial. En la reunión que ha mantenido este martes por la tarde con 22 representantes de asociaciones de víctimas, entre ellas la de Navarra, ha reconocido que el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) que puso en marcha la Iglesia católica "no es la solución".

En el encuentro llevado a cabo en La Moncloa, han analizado las conversaciones que el Gobierno están manteniendo con la Iglesia católica, así como el estado de situación del plan de reparación y reconocimiento impulsado por el Gobierno a partir de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Fuentes del Ministerio han afirmado que ha transcurrido "en un clima de confianza y entendimiento". Por su parte, las víctimas se han mostrado "moderadamente satisfechas".

Las víctimas han hecho saber al ministro que con el plan PRIVA "no hay reparación ni reconocimiento" y que la Iglesia "está atemorizando a muchas" de ellas. Juan Cuatrecasas, portavoz de Infancia Robada, ha explicado que con ese plan solo van a compensar a 39 víctimas, "con cantidades irrisorias, cuando además hay miles de víctimas que lo fueron hace muchos años y otras en la actualidad, y que están sufriendo situaciones realmente trágicas".

Cuatrecasas asegura que el Gobierno les ha reiterado su compromiso en poner en marcha un órgano mixto lo sea lo antes posible, una comisión Iglesia-Estado que cuente con la participación de las víctimas y que asegure las reparaciones a cargo de la Iglesia. Bolaños les ha adelantado que el Ejecutivo "está tratando de que la Iglesia colabore".

Las asociaciones confían en que este órgano logre realmente su reparación y que ésta no sea solo económica, porque muchas lo que necesitan es terapias gratuitas, protección cuando denuncian y lucha contra su exclusión escolar y laboral, entre otras cosas.