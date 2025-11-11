Bolaños anuncia la creación de una comisión mixta para reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha anunciado esta tarde la creación de un órgano mixto que logre la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito educativo de la Iglesia Católica, sobre todo en aquellos casos en los que ya no es posible acudir a la vía judicial. En la reunión que ha mantenido este martes por la tarde con 22 representantes de asociaciones de víctimas, entre ellas la de Navarra, ha reconocido que el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) que puso en marcha la Iglesia católica "no es la solución".
En el encuentro llevado a cabo en La Moncloa, han analizado las conversaciones que el Gobierno están manteniendo con la Iglesia católica, así como el estado de situación del plan de reparación y reconocimiento impulsado por el Gobierno a partir de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Fuentes del Ministerio han afirmado que ha transcurrido "en un clima de confianza y entendimiento". Por su parte, las víctimas se han mostrado "moderadamente satisfechas".
Las víctimas han hecho saber al ministro que con el plan PRIVA "no hay reparación ni reconocimiento" y que la Iglesia "está atemorizando a muchas" de ellas. Juan Cuatrecasas, portavoz de Infancia Robada, ha explicado que con ese plan solo van a compensar a 39 víctimas, "con cantidades irrisorias, cuando además hay miles de víctimas que lo fueron hace muchos años y otras en la actualidad, y que están sufriendo situaciones realmente trágicas".
Cuatrecasas asegura que el Gobierno les ha reiterado su compromiso en poner en marcha un órgano mixto lo sea lo antes posible, una comisión Iglesia-Estado que cuente con la participación de las víctimas y que asegure las reparaciones a cargo de la Iglesia. Bolaños les ha adelantado que el Ejecutivo "está tratando de que la Iglesia colabore".
Las asociaciones confían en que este órgano logre realmente su reparación y que ésta no sea solo económica, porque muchas lo que necesitan es terapias gratuitas, protección cuando denuncian y lucha contra su exclusión escolar y laboral, entre otras cosas.
Te puede interesar
Llaman a convertir el Euskal Selekzioa-Palestina en una jornada solidaria contra el genocidio y por la oficialidad
Se han convocado varias movilizaciones en el contexto del partido, y se espera que la cita se convierta en un acontecimiento histórico. "Es lo que la comunidad internacional está esperando de nosotros. Lo que va a suceder el sábado va a tener una repercusión muy alta", han dicho los organizadores del encuentro.
Una incidencia en el sistema de pulseras de maltratadores obliga a Igualdad a activar el protocolo de protección
La ministra Ana Redondo asegura que "ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento" y que "los datos están llegando en tiempo y forma".
Fallece una persona en un accidente con un coche que circulaba en dirección contraria por la AP-15
Además, varias personas han resultado heridas en el siniestro, en Cadreita (Navarra), donde han estado implicados otros vehículos.
Metro Bilbao cumple sus 30 años con miles de viajes y celebraciones en las estaciones
Los 30 años del metro de Bilbao han llegado como siempre, con miles de trayectos entre las estaciones de sus tres líneas. Los usuarios recuerdan cómo se vivía sin metro, y miran al futuro.
El colectivo STOP AHT Zundaketak pide a los ayuntamientos que no colaboren con las catas
Según los previsto, las catas geotécnicas para estudiar la conexión de la 'Y' vasca se llevarán a cabo en Beasain, Idiazabal, Ataun y Bakaiku.
Víctimas de la DANA protestan ante Les Corts Valencianes durante la comparecencia de Carlos Mazón
Asociaciones de víctimas de la DANA de Valencia se han concentrado ante las puertas de Les Corts, mientras comparece el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación en la cámara autonómica, y le han reprochado que no deje su acta de diputado para ir al juzgado.
El Gobierno Vasco pide a las granjas extremar la protección ante la gripe aviar
El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, convocará una mesa de coordinación de forma urgente, junto al sector y resto de administraciones, con el fin de realizar un seguimiento de la situación.
Un estudio europeo revela que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven
La investigación ha concluido que las personas que hablan más de un idioma tienen la mitad de probabilidades de mostrar signos de envejecimiento acelerado.
Un médico "runner" salva a un corredor en la Behobia: "Se hizo largo, estuvimos 10 minutos haciendo la RCP"
Rafa Pajares, médico de UCI del Hospital General de Segovia, no olvidará lo vivido el pasado domingo mientras corría la Behobía-San Sebastián. Cuenta que en el kilómetro 10 de carrera escucho gritos y la palabra "parada". No lo dudo ni un segundo y se acercó a prestar su ayuda. Junto con otros dos sanitarios que estaban en el lugar, lograron reanimar al corredor que estaba en parada cardiorespiratoria.