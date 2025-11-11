ADINGABEEN ABUSUA
Elizako sexu-erasoen biktimei erreparazioa bermatuko dien batzorde misto bat iragarri du Bolaños ministroak

Biktimen elkarteekin bildu da Moncloa jauregian, tartean Nafarroakoarekin, eta Elizaren PRIVA plana ez dela "irtenbidea" onartu du.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Felix Bolaños Presidentzia, Justizia eta Gorteekiko Harremanetarako ministroak iragarri du organo misto bat sortuko dela Eliza Katolikoaren eremuko sexu-abusuen biktimei erreparazioa emateko, batez ere bide judizialera jotzea ezinezkoa den kasuetan. Astearte arratsaldean 22 biktima-elkarteetako ordezkariekin egin duen bileran, tartean, Nafarroakoarekin, onartu du Elizak abian jarri zuen Abusuen Biktimei Erreparazio Integrala Emateko Plana (PRIVA, gaztelaniazko siglak) ez dela "irtenbidea".

Moncloan egindako bileran, Gobernua Eliza katolikoarekin izaten ari den elkarrizketak aztertu dituzte, baita Gobernuak Herriaren Defendatzailearen gomendioetan oinarrituta bultzatutako erreparazio- eta aitorpen-planaren egoera ere. Ministerioko iturriek adierazi dutenez, "konfiantza eta ulermen giroan" igaro da. Bestalde, biktimak "nahikoa pozik" agertu dira irteeran.

Biktimek ministroari jakinarazi diotenez, PRIVA planarekin "ez dago ez erreparaziorik ez aitortzarik". Gainera Eliza biktimetako asko "beldurtzen" ari dela azaldu dute. Juan Cuatrecasas Infancias Robadas elkarteko bozeramaileak  azaldu duenezplan horrekin "39 biktima baino ez dituzte konpentsatuko, kopuru irrigarriekin, gainera". 

Cuatrecasasen esanetan, Gobernuak berretsi die lehenbailehen organo misto bat martxan jartzeko konpromisoa. Elizak eta Estatuak osatutako batzorde bat izango da, biktimen parte-hartzea izango duena eta Elizak erreparazioak emango dituela ziurtatuko dituena. Bolañosek aurreratu die "Elizak parte hartu dezan saiatzen" ari dela.

Elkarteek espero dute organo horrek benetan lortuko duela ordaina, eta ez soilik ordain ekonomikoa. Askok terapiak edota salaketa momentuan babesa behar dituztela diote, baita eskola- eta lan-bazterkeriaren aurka borrokatzen laguntzea ere. 

