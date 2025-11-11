Elizako sexu-erasoen biktimei erreparazioa bermatuko dien batzorde misto bat iragarri du Bolaños ministroak
Biktimen elkarteekin bildu da Moncloa jauregian, tartean Nafarroakoarekin, eta Elizaren PRIVA plana ez dela "irtenbidea" onartu du.
Felix Bolaños Presidentzia, Justizia eta Gorteekiko Harremanetarako ministroak iragarri du organo misto bat sortuko dela Eliza Katolikoaren eremuko sexu-abusuen biktimei erreparazioa emateko, batez ere bide judizialera jotzea ezinezkoa den kasuetan. Astearte arratsaldean 22 biktima-elkarteetako ordezkariekin egin duen bileran, tartean, Nafarroakoarekin, onartu du Elizak abian jarri zuen Abusuen Biktimei Erreparazio Integrala Emateko Plana (PRIVA, gaztelaniazko siglak) ez dela "irtenbidea".
Moncloan egindako bileran, Gobernua Eliza katolikoarekin izaten ari den elkarrizketak aztertu dituzte, baita Gobernuak Herriaren Defendatzailearen gomendioetan oinarrituta bultzatutako erreparazio- eta aitorpen-planaren egoera ere. Ministerioko iturriek adierazi dutenez, "konfiantza eta ulermen giroan" igaro da. Bestalde, biktimak "nahikoa pozik" agertu dira irteeran.
Biktimek ministroari jakinarazi diotenez, PRIVA planarekin "ez dago ez erreparaziorik ez aitortzarik". Gainera Eliza biktimetako asko "beldurtzen" ari dela azaldu dute. Juan Cuatrecasas Infancias Robadas elkarteko bozeramaileak azaldu duenez, plan horrekin "39 biktima baino ez dituzte konpentsatuko, kopuru irrigarriekin, gainera".
Cuatrecasasen esanetan, Gobernuak berretsi die lehenbailehen organo misto bat martxan jartzeko konpromisoa. Elizak eta Estatuak osatutako batzorde bat izango da, biktimen parte-hartzea izango duena eta Elizak erreparazioak emango dituela ziurtatuko dituena. Bolañosek aurreratu die "Elizak parte hartu dezan saiatzen" ari dela.
Elkarteek espero dute organo horrek benetan lortuko duela ordaina, eta ez soilik ordain ekonomikoa. Askok terapiak edota salaketa momentuan babesa behar dituztela diote, baita eskola- eta lan-bazterkeriaren aurka borrokatzen laguntzea ere.
Zure interesekoa izan daiteke
Palestinako genozidioaren aurkako eta euskal selekzioaren aldeko aldarriek bat egingo dute larunbatean Bilbon
Hainbat mobilizazio daude deituta, partidaren aurretik, eta hitzordua historikoa izatea aurreikusten da. Antolatzaileen arabera, "larunbatekoak oihartzun handia izango du nazioartean".
Pertsona bat hil da AP-15 autobidean
Ezbeharrean, auto batek kontrako noranzkoa hartu du autobidean, Cadreitan (Nafarroa). Gainera, hainbat pertsona zauritu dira.
Milaka bidaia eta askotariko ekitaldiak, Bilboko metroaren 30. urteurrena ospatzeko
Bilboko metroaren 30 urteak beti bezala iritsi dira: hiru lineetako geltokien artean milaka ibilbide eginez. Erabiltzaileek metrorik gabe nola bizi zen izan dute gaur buruan, eta etorkizunari begira jarri dira.
STOP AHT Zundaketak taldeak udalei eskatu die zundaketa lanetan ez laguntzeko
Aurreikuspenen arabera, Ataunen, Idiazabalen, Beasainen eta Bakaikun dira zundaketak egitekoak, 'Euskal Y'-aren eta Nafarroaren arteko lotunea aztertzeko.
GOIDIaren biktimen protesta Valentziako Gorteen atarian, Mazonen agerraldia dela eta
Valentziako GOIDIaren biktimen elkarteek elkarretaratzea egin dute Valentziako Gorteen atarian, Carlos Mazon Generalitateko jarduneko presidentea ikerketa batzordean agerraldia egiten ari zen bitartean. Epaitegira joateko diputatu akta ez uztea aurpegiratu diote biktimek Mazoni.
Eusko Jaurlaritzak etxaldeei eskatu die hegazti gripeari aurre egiteko neurriak bete ditzatela
Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak premiazko bilera deituko du datozen egunotan, sektoreko eta erakundeetako ordezkariekin, egoeraren jarraipena egiteko.
Europako ikerketa baten arabera, eleaniztasunak gazte izaten laguntzen du
Ikerketak ondorioztatu duenez, hizkuntza bat baino gehiago hitz egiten duten pertsonak gainerakoak baino georago zahartzen dira.
Behobiako partaide bat salbatu zuen mediku korrikalaria: "Luze egin zen, 10 minutu egon ginen bihotz-biriketako bizkortzea egiten"
Rafa Pajaresek, Segoviako Ospitaleko ZIUko medikuak, ez du ahaztuko joan den igandean Behobia-Donostia lasterketan bizi izandakoa. Lasterketako 10. kilometroan oihuak eta "parada" hitza entzun zituen. Berehala laguntza ematera hurbildu zen. Bertan zeuden beste osasun-langilerekin batera, bihotz-biriketako geldialdian zegoen korrikalaria suspertzea lortu zuten.
Alboka eta txalaparta doinuekin hartu dituzte Palestinako selekzioko jokalariak
Futbolari palestinarrak astearte eguerdan iritsi dira Bilboko Aireportura, euskal futbol selekzioarekin larunbatean San Mamesen duten hitzordurako. Bilbon dauden bitartean, EHUren ikasle-egoitza batean hartuko dute ostatu.