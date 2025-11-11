DATOS DEL INE
Euskadi y Navarra vuelven a ganar población gracias al aumento de residentes extranjeros

La población ha crecido un 0,18 % en Euskadi y un 0,32 % en Navarra durante el tercer trimestre impulsada por el incremento de personas nacidas fuera del Estado, según datos del INE.
(Foto de ARCHIVO) Varias personas en Gran Vía, a 14 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Ricardo Rubio / Europa Press 14 DICIEMBRE 2024;RECURSOS;GRAN VÍA;CALLE;GENTE;PERSONAS;PASEO 14/12/2024
Euskaraz irakurri: EAEk eta Nafarroak biztanleria irabazi dute berriro, atzerriko egoiliarren hazkundeari esker
author image

EITB

Última actualización

Euskadi y Navarra han vuelto a aumentar su población en el tercer trimestre de 2025. Según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento se ha debido al incremento de residentes nacidos en el extranjero, mientras continúa descendiendo la población nacida en España.

En el caso de Euskadi, la comunidad ha alcanzado los 2.248.789 habitantes, tras sumar 3.997 personas más que en el trimestre anterior. La población nacida en el extranjero ha crecido en 5.269 personas, hasta situarse en 333.009, el 14,8 % del total, mientras que la nacida en el Estado ha descendido en 1.272. Por territorios, Araba es el que mayor proporción de población extranjera presenta (17,1 %), seguida de Bizkaia (14,6 %) y Gipuzkoa (14,2 %).

Navarra, por su parte, se mantiene entre las comunidades con mayor crecimiento relativo. Su población ha aumentado un 0,32 % en el tercer trimestre, por encima de la media estatal (0,21 %). Este incremento también se explica por la llegada de residentes nacidos fuera del Estado, en un contexto en el que el número de personas nacidas en España continúa disminuyendo.

En el conjunto del Estado, la población ha alcanzado los 49.442.844 habitantes, el valor más alto desde que comenzó la serie histórica en 1971. En el último trimestre, España ha ganado 105.488 residentes, impulsada principalmente por los 115.389 nuevos nacidos en el extranjero.

Euskadi y Navarra se sitúan, así, entre los territorios donde la población continúa creciendo, aunque con ritmos distintos. En Euskadi el aumento ha sido más moderado (0,18 %), mientras que en Navarra se ha consolidado un crecimiento más intenso, en línea con comunidades como Cataluña o la Comunidad Valenciana.

El INE también destaca que en Euskadi el tamaño medio de los hogares se mantiene en 2,33 personas, con 955.489 viviendas habitadas, 2.319 más que el trimestre anterior. En el conjunto del Estado, los hogares superan ya los 19,6 millones.

