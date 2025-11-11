Euskadi y Navarra vuelven a ganar población gracias al aumento de residentes extranjeros
Euskadi y Navarra han vuelto a aumentar su población en el tercer trimestre de 2025. Según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento se ha debido al incremento de residentes nacidos en el extranjero, mientras continúa descendiendo la población nacida en España.
En el caso de Euskadi, la comunidad ha alcanzado los 2.248.789 habitantes, tras sumar 3.997 personas más que en el trimestre anterior. La población nacida en el extranjero ha crecido en 5.269 personas, hasta situarse en 333.009, el 14,8 % del total, mientras que la nacida en el Estado ha descendido en 1.272. Por territorios, Araba es el que mayor proporción de población extranjera presenta (17,1 %), seguida de Bizkaia (14,6 %) y Gipuzkoa (14,2 %).
Navarra, por su parte, se mantiene entre las comunidades con mayor crecimiento relativo. Su población ha aumentado un 0,32 % en el tercer trimestre, por encima de la media estatal (0,21 %). Este incremento también se explica por la llegada de residentes nacidos fuera del Estado, en un contexto en el que el número de personas nacidas en España continúa disminuyendo.
En el conjunto del Estado, la población ha alcanzado los 49.442.844 habitantes, el valor más alto desde que comenzó la serie histórica en 1971. En el último trimestre, España ha ganado 105.488 residentes, impulsada principalmente por los 115.389 nuevos nacidos en el extranjero.
Euskadi y Navarra se sitúan, así, entre los territorios donde la población continúa creciendo, aunque con ritmos distintos. En Euskadi el aumento ha sido más moderado (0,18 %), mientras que en Navarra se ha consolidado un crecimiento más intenso, en línea con comunidades como Cataluña o la Comunidad Valenciana.
El INE también destaca que en Euskadi el tamaño medio de los hogares se mantiene en 2,33 personas, con 955.489 viviendas habitadas, 2.319 más que el trimestre anterior. En el conjunto del Estado, los hogares superan ya los 19,6 millones.
Te puede interesar
Le roban el DNI y acaba investigada por estafas: el calvario de una joven vizcaína
Irati, de 22 años, denuncia que su DNI, robado en 2023, ha sido usado para cometer estafas online. Ha sido citada como investigada en tres causas judiciales y llegó a ser detenida por error.
El 10% de las y los adolescentes ha sufrido ciberacoso y uno de cada tres violencia digital en sus relaciones de pareja
Según el nuevo informe de UNICEF, que mide el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia, en los últimos años han descendido los casos de ‘sexting’, el contacto con desconocidos o el uso del móvil en clase, pero aumentan la ansiedad y la violencia digital.
Un gran acto en Vitoria-Gasteiz de recuerdo y homenaje a las familias conmemorará el 3 de marzo
El Ayuntamiento y la Asociación Martxoak 3 han organizado un programa de actividades, con un ciclo de cine y un concurso literario, además del gran acto, que tendrá lugar el 28 de febrero en el Palacio Europa.
Los jugadores de la selección palestina de fútbol se alojarán gratuitamente en una residencia de EHU
Los futbolistas palestinos residirán en el Colegio Mayor Miguel de Unamuno durante su estancia en Bilbao. El presidente de la Federación Vasca de Fútbol Iker Goñi ha explicado que será el partido con más asistencia jugado en casa por la selección vasca, con más de 50 000 entradas vendidas en tres semanas.
Arkaitz Rodriguez: "El sábado vamos a volver a abrazar a Palestina"
Arkaitz Rodriguez, secretario de Acción Política de EH Bildu, ha señalado que es necesario seguir apoyando al pueblo palestino y denunciando el genocidio israelí. Rodriguez ha subrayado que Euskal Herria debe seguir siendo un referente mundial en la solidaridad con Palestina. "Euskal Herria tiene que volver a marcar un gol en favor de Palestina", ha añadido.
Metro Bilbao asegura que el suburbano supera el 99 % de disponibilidad, pero que “es imposible” no tener incidencias “de vez en cuando”
El director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruabarrena, apuesta por tomar “decisiones valientes” a futuro y renovar trenes, el sistema de señalización y el puesto de mando central.
Neiker coordina un proyecto europeo para convertir los residuos de la industria pesquera y acuícola en fertilizante biológico
Según explican desde el centro tecnolócigo, "estos nuevos fertilizantes permiten reducir la dependencia de fertilizantes importados, fundamental en situaciones de inestabilidad geoestratégica, y avanzar hacia un sector agrícola más respetuoso con el entorno".
Intervienen en el Aeropuerto de Bilbao varias piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador
En dos actuaciones diferentes, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han recuperado un hacha precolombina y varios fósiles pertenecientes al patrimonio arqueológico de ambos países, que fueron introducidos de contrabando y que les serán devueltos a través de sus embajadas en España.
Un atunero de Bermeo repele a tiros un intento de ataque pirata en el Índico
El buque Intertuna Tres, con base en Bermeo, ha frustrado un intento de abordaje a unos 900 kilómetros de la costa de Somalia, sin registrar heridos ni daños materiales. La tripulación ha actuado según el protocolo de seguridad y el barco continúa faenando con normalidad.