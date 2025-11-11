INEren DATUAK
Biztanle gehiago dago EAE eta Nafarroan, eta atzerrian jaiotako egoiliarren kopuruak gora egin duelako

Hirugarren hiruhilekoan EAEko (% 0,18) eta Nafarroako (% 0,32) biztanleria hazi da, Estatutik kanpo jaiotakoen kopuruak bultzatuta, INEren datuen arabera.

EITB

Azken eguneratzea

Euskadi eta Nafarroako biztanle-kopuruak gora egin du berriro 2025eko hirugarren hiruhilekoan. Estatistikako Espainiako Institutuaren (INE) Biztanleriaren Estatistika Jarraituaren arabera, atzerrian jaiotako biztanleen hazkundeak eragin du gorakada, eta Espainian jaiotakoen kopuruak behera egiten jarraitzen du.

Euskadiren kasuan, erkidegoko biztanleria 2.248.789 lagunera iritsi da, aurreko hiruhilekoan baino 3.997 pertsona gehiago batuta. Atzerrian jaiotako biztanleen kopurua hazi da eta 333.009 lagun dira orain (5.269 pertsona gehiago), guztizkoaren % 14,8; Estatuan jaiotakoen kopuruari dagokionez, berriz, 1.272 pertsona gutxiago dago. Lurraldeka, Araba da atzerritarren proportzio handiena duena (% 17,1), ondoren, Bizkaia (% 14,6) eta azkenik, Gipuzkoa (% 14,2).

Nafarroak, bestalde, hazkunde erlatibo handiena izan duten erkidegoen artean jarraitzen du. Biztanleria % 0,32 hazi da hirugarren hiruhilekoan, Estatuko batez bestekoaren gainetik (% 0,21). Hazkunde hori Estatutik kanpo jaiotako egoiliarren etorrerak suspertu du, Espainian jaiotakoen kopuruak behera egiten jarraitzen duen testuinguruan.

Estatu osoan, kopurua 49.442.844 biztanlera iritsi da, 1971n serie historikoa hasi zenetik izandako baliorik handiena. Azken hiruhilekoan, Espainian 105.488 biztanle gehiago izan dira, batez ere atzerrian jaiotako 115.389 biztanleei esker.

Hala, Euskadi eta Nafarroa biztanleriak hazten jarraitzen duen lurraldeen artean daude, erritmo desberdinekin bada ere. Euskadin igoera apalagoa izan da (% 0,18), eta Nafarroan, aldiz, hazkunde handiagoa finkatu da, Katalunia eta Valentziako Erkidegoaren ildotik.

INEk nabarmendu du, halaber, Euskadin familien batezbesteko kide-kopurua 2,33 pertsonakoa dela, 955.489 etxebizitza baitaude, aurreko hiruhilekoan baino 2.319 gehiago.

