Fallece una persona en un accidente con un coche que circulaba en dirección contraria por la AP-15

Además, varias personas han resultado heridas en el siniestro, en Cadreita (Navarra), donde han estado implicados otros vehículos.
Euskaraz irakurri: Pertsona bat hil da AP-15 autobidean kontrako noranzkoan zihoan auto batekin izandako istripuan

Una persona ha fallecido y varias personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en la AP-15, a la altura de Cadreita (Navarra), donde dos turismos han chocado frontalmente.

Según fuentes policiales citadas por EFE, uno de los vehículos circulaba en dirección contraria. Hay, además, otros vehículos implicados.

Hasta el lugar, el punto kilométrico 18,800, han acudido patrullas de la Policía Foral que investigan lo ocurrido.

